The Telegraph предупредила о давлении на Киев из-за провала наступления

При провале контрнаступления ВСУ к зиме не исключено, что на Западе усилятся призывы к Киеву уступить территории, считает бывший британский военный Кларк. Среди причин он называет в том числе предстоящие выборы в США и Британии

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В случае провала украинского контрнаступления к зиме на Украине и Западе, скорее всего, усилятся призывы к Киеву окончательно уступить утерянные территории, заявил бывший британский военнослужащий, глава отделения обороны и безопасности исследовательского института Civitas Роберт Кларк в своей статье для The Telegraph.

Он отмечает, что украинская армия сталкивается с большими трудностями в ходе контрнаступления, которое занимает «больше времени, чем готова ждать порой нетерпеливая международная аудитория».

Кларк обращает внимание на то, что запасы вооружений у оказывающих военную помощь Киеву стран сокращаются, при этом политики начинают беспокоиться о внутренних бюджетах в преддверии выборов, в частности в Великобритании и США.

«Переменная, которая не на их (ВСУ. — РБК) стороне, — это время. <...> Лето скоро начнет переходить в осень. <...> Боевые действия начнут постепенно затихать, поскольку морозная зима подрывает способность войск вести боевые действия высокой интенсивности. Это только даст России больше времени для дальнейшего укрепления своей обороны», — пишет он.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что Киев уступит пятую часть своих территорий, при этом остальная часть страны вступит в НАТО по примеру разделения Германии на ФРГ и ГДР. Также вероятность территориальных уступок допускал экс-президент США Дональд Трамп.

В Киеве исключали такую возможность. «Украина не видит никаких компромиссов относительно своей территориальной целостности. Общество этого не допустит», — заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопрос о том, может ли Украина уступить территорию в обмен на быстрое вступление в ЕС и серьезные гарантии безопасности для остальной части страны.

В свою очередь Москва настаивала на признании Киевом «новых территориальных реалий». ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов прошлой осенью.

Украинские власти признавали, что контрнаступление, проводимое ВСУ с начала лета, идет «медленнее, чем хотелось бы». В Киеве отмечали, что украинские войска сталкиваются со многими трудностями.