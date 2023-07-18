Зеленский поговорил с генсеком ООН и послал письмо Эрдогану

Зеленский сообщил о разговоре с Гутерришем, в ходе которого он обвинил России в дестабилизации продовольственного рынка из-за выхода из зерновой сделки. По его словам, от украинского зерна зависят 400 млн человек

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Украины Владимир Зеленский (слева направо) во время совместной пресс-конференции в Киеве в апреле 2022 года (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с Генсеком ООН Антониу Гутерришеем и обсудил с ним выход России из зерновой сделки, сообщил украинский президент в своем телеграм-канале.

Действия Москвы он в очередной раз подверг критике, связав выход из сделки с желанием «сделать голод оружием и дестабилизировать глобальный продовольственный рынок». По его словам, из-за разрушения соглашения под угрозой голода находятся 400 млн человек из Сомали, Эфиопии, Южного Судана и Йемена, «которые зависят от украинского продовольственного экспорта».

«Черноморскую зерновую инициативу необходимо сохранить. Договорились с господином Гутерришем работать вместе и с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и снабжение продовольствием посредством путей в Черном море», — отметил Зеленский.

Кроме этого, украинский президент сообщил, что уже направил официальные письма Гутерришу и президенту Турции Рейджепу Тайипу Эрдогану, в которых предложил продолжить работу зерновой сделки без участия России.

17 июля был последним днем действия «Черноморской зерновой инициативы». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что договоренности «фактически прекратили свое действие», Москва останавливает свое участие, но вернется к соглашению, когда ее условия будут выполнены. В числе последних российская сторона называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты. В МИДе уточняли, что после окончания действия соглашения морской гуманитарный коридор свернут, а координационный центр в Стамбуле расформируют.

Зеленский после выхода Москвы из сделки напомнил, что Украина и Россия подписывали зерновые соглашения с ООН и Турцией по отдельности. «Поэтому, когда Россия говорит, что она останавливает [сделку], она срывает свои договоренности с генсеком ООН Гутерришем и с президентом Эрдоганом. Не с нами. У нас не было никаких договоренностей с ними», — отметил глава государства. По его словам, Украина намерена продолжать выполнение зерновой сделки и без России.



В то же время в Белом доме отмечали, что после выхода России из зерновой сделки «единственным вариантом» для вывоза агропродукции из Украины остается сухопутный коридор, поскольку США не рассматривают вариант сопровождения грузовых судов военными кораблями.