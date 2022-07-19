Хаменеи обвинил НАТО в подготовке конфликта с Россией под предлогом Крыма
НАТО начало бы войну с Россией под предлогом Крыма, но попытку альянса предотвратила российская военная операция на Украине, считает духовный лидер Ирана Али Хаменеи.
По его мнению, Запад не хочет видеть Россию сильной, а Североатлантический альянс — это опасная организация. «Если бы вы не противостояли НАТО на Украине, то альянс сам начал бы войну под предлогом Крыма», — заявил он (цитата по агентству Irna) на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
Хаменеи считает, что «сегодня Америка и Запад стали слабее, чем раньше», и, «несмотря на усилия и огромные деньги», их политика в Сирии, Ираке, Ливане и Палестине стала менее успешной, чем была раньше. Он заявил, что Москве и Тегерану нужно развивать экономическое сотрудничество, которое отвечало бы интересам обеих стран, «особенно в условиях западных санкций», передает агентство Mehr.
Глава иранского МИДа Хоссейн Амир Абдоллахиан в феврале заявлял, что боевые действия на Украине вызваны «провокациями НАТО», и призывал к мирному разрешению конфликта. Позднее иранский президент Эбрахим Раиси выражал готовность посодействовать в урегулировании.
Российские власти ранее не раз выражали мнение, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу военного конфликта России с альянсом из-за Крыма. В феврале, еще до начала боевых действий на Украине, Путин говорил, что Киев в случае присоединения к альянсу решит вернуть полуостров военным путем, «значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО».
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, со своей стороны, считает, что из-за «неурегулированных территориальных споров» между Москвой и Киевом, в том числе о принадлежности Крыма, вступление Украины в НАТО может привести к Третьей мировой войне и «тотальной катастрофе».
После начала боевых действий на территории Украины власти страны не раз призывали НАТО принять ее в альянс. Однако в начале марта президент Владимир Зеленский заявил, что Киев «охладел» к этому вопросу. 25 июня в офисе главы государства сообщили, что Киев не будет предпринимать шаги по вступлению в блок, поскольку члены альянса отвергли устремления страны.