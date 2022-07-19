SVT сообщил о гибели отставного шведского военного в Донбассе

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Отставной шведский военный, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, погиб в районе Донецка, сообщил источник SVT.

По словам собеседника телеканала, 28-летний молодой человек был смертельно ранен при взрыве гранаты.

Как пишет SVT, мужчина прибыл в Донбасс «пару месяцев назад». «Он находился здесь, чтобы поделиться своими тактическими знаниями», — говорит источник.

В Швеции мужчина служил в военно-воздушных силах в звании лейтенанта. По информации телеканала, перед отъездом он уволился из армии.

В МИД Швеции сообщили, что проверяют информацию о гибели военного в Донбассе. «МИД проверяет эти данные совместно с украинскими властями через посольство в Киеве. Сложившиеся на Украине обстоятельства усложняют эту работу», — говорится в сообщении ведомства в ответ на запрос SVT.

По информации телеканала, в начале российской спецоперации появлялись сообщения о «сотнях шведов», которые решили участвовать в боевых действиях на стороне Украины — они служат как в интернациональной бригаде, так и в других подразделениях, подчиненных Вооруженным силам Украины. Среди них есть и те, кто перед отъездом не уволился из шведской армии и тем самым нарушил закон страны, отметил источник SVT.

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