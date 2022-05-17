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ВВС США отчитались об успешных испытаниях гиперзвукового оружия

Бомбардировщик B-52 запустил у побережья Южной Калифорнии гиперзвуковую ракету, которая достигла скорости, в пять раз превышающей скорость звука, сообщили американские военные

Военно-воздушные силы США успешно провели испытания гиперзвукового оружия, сообщает Reuters.

Согласно заявлению ВВС, в субботу у побережья Южной Калифорнии бомбардировщик B-52 запустил гиперзвуковую ракету быстрого реагирования (ARRW). В ходе испытаний ракета достигла скорости, в пять раз превышающей скорость звука, отметили военные.

США, Британия и Австралия договорились работать над гиперзвуковым оружием
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Фото:Joshua Armstrong / AP

О создании в Соединенных Штатах собственной гиперзвуковой ракеты в мае 2020 года заявлял занимавший тогда пост президента Дональд Трамп, при этом он охарактеризовал ее как «супер-пупер» (super duper). По словам бывшего американского лидера, разрабатываемая американскими военными ракета будет в 17 раз быстрее той, что сейчас считается самой быстрой в мире, и сможет поражать цели на расстоянии 1,6 тыс. км. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на слова Трампа отмечала, что Москва не перестает удивляться США, заявляющим о наличии у них ракет, о которых «даже никто подумать не может».

После этого Соединенные Штаты неоднократно заявляли об испытаниях гиперзвуковых ракет. Так, в начале апреля CNN сообщал о запуске ракеты с бомбардировщика B-52 в середине марта. По данным телеканала, пуск был произведен спустя несколько дней после заявлений Москвы о применении гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе военной операции на Украине. Американский президент Джо Байден тогда указал, что разница между российскими гиперзвуковыми ракетами и обычными состоит лишь в том, что первые нельзя остановить.

Об нескольких испытательных пусках американская сторона говорила также осенью прошлого года.

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Теги
Елена Чернышова
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