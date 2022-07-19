В ФАО ООН призвали обеспечить доступ зерна с Украины и из России
Недобор урожая на Украине будет компенсирован за счет избытка в России, где, по подсчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), будет собрано в общей сложности 128 млн т зерновых, что на 6% выше среднегодовой цифры за пять лет. Об этом в интервью РБК заявил директор московского отделения ФАО Олег Кобяков.
«Украинское зерно обеспечивает весьма важную долю внутренней потребности для многих стран, например Ливана, Египта, Сомали, Туниса. Часть из них в равных пропорциях импортирует российское и украинское зерно, часть — больше украинское. Сейчас ни то ни другое зерно не попадает на рынок. Беспрепятственное обеспечение торгового судоходства из портов как Украины, так и России критически важно для этих стран», — сказал Кобяков.
Он выразил уверенность, что проблемы с поставками как с Украины, так и из России будут решены. «Наверное, миру уже хватит задаваться традиционным вопросом русской интеллигенции «кто виноват?» и переходить к поискам ответа на вопрос «что делать?». В настоящее время уже кое-что делается в этом направлении», — добавил он.
Кобяков заявил, что в целом в мире хватит продовольствия, чтобы обеспечить потребности в нем. «Что касается влияния недобора украинского урожая зерновых, то в целом в мире ожидается урожай на уровне прошлого года. С учетом мощности хранилищ, резервов, накопленных в целом ряде стран мира, этого продовольствия хватит для того, чтобы обеспечить потребности стран-импортеров», — сказал директор отделения.
Он пояснил, что причерноморское зерно импортируется 55 странами. Из них 36 стран покрывали за счет этих поставок более 10% своей совокупной потребности.
Говоря о ситуации на Украине, Кобяков рассказал, что общий урожай 2022 года, включая озимые зерновые культуры, ожидается в районе 51 млн т, что намного меньше, чем среднегодовой цикл. «Будет недобор в 20–30%, что совпадает с теми цифрами, которые дает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины», — сказал он.
Кобяков добавил, что, по прогнозу ФАО, в текущем году на Украине соберут 20 млн т пшеницы, что на 27% ниже пятилетних средних цифр. «Наши эксперты считают, что до 20% засеянных площадей просто не будут убраны в результате как гибели урожая из-за военных действий, так и из-за ограниченного доступа к полям, дефицита трудовой силы и отсутствия экономических ресурсов (прежде всего горючего). Что касается кукурузы, то ее урожай, по прогнозам, составит 24 млн т, а это на 30% ниже среднегодовых цифр», — рассказал директор московского отделения ФАО.
Что такое ФАО
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) — специализированное учреждение ООН, созданное в 1945 году и координирующее международные усилия по борьбе с голодом. Цель — обеспечить продовольственную безопасность для всего населения Земли и гарантировать ему регулярный доступ к высококачественной пище. В ФАО 195 членов (194 страны и Европейский союз), она работает более чем в 130 странах мира.
Кобяков отметил, что, по прогнозу ФАО, в этом сезоне общий урожай пшеницы в странах Евросоюза составит 133 млн т, что на 4% меньше, чем в 2021 году. «Прогноз по европейским странам, СНГ, включая Украину, — 190 млн т, что на 6% ниже, чем пятилетние среднегодовые цифры. Это ожидаемое сокращение объясняется сокращением производства кукурузы именно в связи с военными действиями на Украине. В целом урожай по субрегиону составит 109 млн т», — отметил он.
Украина — пятая по объему экспорта зерна страна в мире, поставляет пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло в ряд африканских государств. На нее приходится до 50% закупок продовольственной программы ООН, которая распределяет гуманитарную помощь бедным странам, включая Йемен и Ливию, где сейчас наблюдается дефицит продовольствия.
В конце марта 2022 года украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что из-за ситуации на Украине разные страны могут столкнуться с нехваткой продовольствия. Он напомнил, что Украина была одним из крупнейших продовольственных экспортеров, но развивающаяся с конца февраля в стране ситуация повлияла на посевную и сказалась на запасах горючего. Президент Украины уточнил, что речь идет о срыве поставок кукурузы, растительного масла и других товаров.
В конце мая российский президент Владимир Путин спрогнозировал в 2022 году хороший урожай: зерна в стране могут собрать до 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. По словам Путина, если прогноз сбудется, то «это станет рекордом за всю историю России». Такой урожай, по его словам, позволит не только обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на мировой рынок.