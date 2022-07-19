В ФАО ООН призвали обеспечить доступ зерна с Украины и из России

Из-за недобора урожая на Украине мировой рынок следует открыть для зерна с Украины и из России, где зерновые будут собраны с избытком. В московском офисе ФАО считают возможным таким способом устранить дисбаланс

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Недобор урожая на Украине будет компенсирован за счет избытка в России, где, по подсчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), будет собрано в общей сложности 128 млн т зерновых, что на 6% выше среднегодовой цифры за пять лет. Об этом в интервью РБК заявил директор московского отделения ФАО Олег Кобяков.

«Украинское зерно обеспечивает весьма важную долю внутренней потребности для многих стран, например Ливана, Египта, Сомали, Туниса. Часть из них в равных пропорциях импортирует российское и украинское зерно, часть — больше украинское. Сейчас ни то ни другое зерно не попадает на рынок. Беспрепятственное обеспечение торгового судоходства из портов как Украины, так и России критически важно для этих стран», — сказал Кобяков.

Он выразил уверенность, что проблемы с поставками как с Украины, так и из России будут решены. «Наверное, миру уже хватит задаваться традиционным вопросом русской интеллигенции «кто виноват?» и переходить к поискам ответа на вопрос «что делать?». В настоящее время уже кое-что делается в этом направлении», — добавил он.

Video

Кобяков заявил, что в целом в мире хватит продовольствия, чтобы обеспечить потребности в нем. «Что касается влияния недобора украинского урожая зерновых, то в целом в мире ожидается урожай на уровне прошлого года. С учетом мощности хранилищ, резервов, накопленных в целом ряде стран мира, этого продовольствия хватит для того, чтобы обеспечить потребности стран-импортеров», — сказал директор отделения.

Читайте на РБК Pro Pro Как искать работу тем, кого уволили из уходящих зарубежных компаний Как искать работу тем, кого уволили из уходящих зарубежных компаний Инструкции Pro Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию Статьи Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так Инструкции Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт Статьи Pro Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел Видео

Он пояснил, что причерноморское зерно импортируется 55 странами. Из них 36 стран покрывали за счет этих поставок более 10% своей совокупной потребности.

Говоря о ситуации на Украине, Кобяков рассказал, что общий урожай 2022 года, включая озимые зерновые культуры, ожидается в районе 51 млн т, что намного меньше, чем среднегодовой цикл. «Будет недобор в 20–30%, что совпадает с теми цифрами, которые дает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины», — сказал он.

Кобяков добавил, что, по прогнозу ФАО, в текущем году на Украине соберут 20 млн т пшеницы, что на 27% ниже пятилетних средних цифр. «Наши эксперты считают, что до 20% засеянных площадей просто не будут убраны в результате как гибели урожая из-за военных действий, так и из-за ограниченного доступа к полям, дефицита трудовой силы и отсутствия экономических ресурсов (прежде всего горючего). Что касается кукурузы, то ее урожай, по прогнозам, составит 24 млн т, а это на 30% ниже среднегодовых цифр», — рассказал директор московского отделения ФАО.

Что такое ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) — специализированное учреждение ООН, созданное в 1945 году и координирующее международные усилия по борьбе с голодом. Цель — обеспечить продовольственную безопасность для всего населения Земли и гарантировать ему регулярный доступ к высококачественной пище. В ФАО 195 членов (194 страны и Европейский союз), она работает более чем в 130 странах мира.

Кобяков отметил, что, по прогнозу ФАО, в этом сезоне общий урожай пшеницы в странах Евросоюза составит 133 млн т, что на 4% меньше, чем в 2021 году. «Прогноз по европейским странам, СНГ, включая Украину, — 190 млн т, что на 6% ниже, чем пятилетние среднегодовые цифры. Это ожидаемое сокращение объясняется сокращением производства кукурузы именно в связи с военными действиями на Украине. В целом урожай по субрегиону составит 109 млн т», — отметил он.

Украина — пятая по объему экспорта зерна страна в мире, поставляет пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло в ряд африканских государств. На нее приходится до 50% закупок продовольственной программы ООН, которая распределяет гуманитарную помощь бедным странам, включая Йемен и Ливию, где сейчас наблюдается дефицит продовольствия.

В конце марта 2022 года украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что из-за ситуации на Украине разные страны могут столкнуться с нехваткой продовольствия. Он напомнил, что Украина была одним из крупнейших продовольственных экспортеров, но развивающаяся с конца февраля в стране ситуация повлияла на посевную и сказалась на запасах горючего. Президент Украины уточнил, что речь идет о срыве поставок кукурузы, растительного масла и других товаров.

В конце мая российский президент Владимир Путин спрогнозировал в 2022 году хороший урожай: зерна в стране могут собрать до 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. По словам Путина, если прогноз сбудется, то «это станет рекордом за всю историю России». Такой урожай, по его словам, позволит не только обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на мировой рынок.