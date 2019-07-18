Политика , 18 июл, 20:09
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Появилось видео задержания в Иране судна с контрабандным топливом
Корпус стражей исламской революции — одно из подразделений вооруженных сил Ирана — опубликовал видео с задержанием иностранного судна, которое перевозило контрабандное топливо. Видеокадры публикует телеканал Press TV.
На них видно, как два катера загораживают проход судна под названием Riah в Персидском заливе. Чуть ниже на корпусе танкера виднеется подпись «Panama».
На борту задержанного судна, как сообщали ранее иранские военные, находились 12 иностранцев. В целом танкер способен перевозить до 2 млн т топлива. К какой стране относится судно, не уточнялось.