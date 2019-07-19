Климкин увидел в указе Путина о паспортах для Донбасса послание Западу

Климкин увидел в указе Путина о паспортах для Донбасса послание Западу

Кремль хочет начать диалог о федерализации Украины на российских условиях, уверен министр иностранных дел Климкин, и новый указ по паспортам для населения востока Украины говорит именно об этом

Павел Климкин (Фото: Imago / ТАСС)

Решение президента России Владимира Путина распространить упрощенный режим получения российского паспорта на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины — послание не только Киеву, но и странам Запада, полагает министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Свое мнение он изложил в Facebook.

Путин, считает Климкин, хочет навязать обсуждение федерализации Украины и делает это накануне выборов в Верховную раду — они состоятся в воскресенье, 21 июля.

«И это послание очень простое: «Давайте обсуждать федерализации Украины. Делать это нужно на наших условиях. Россия хочет контролировать как минимум весь Донбасс. И, в конце концов, вся Украина является зоной нашего прямого влияния», — пишет министр иностранных дел Украины.

Противодействовать этому можно, пишет Климкин, но для этого необходимо, взаимодействуя с «нашими друзьями и партнерами».