Зеленский выступил против навязывания федерализации Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Молдавии заявил, что Украина и Молдавия не должны допустить навязывания «федерализации» стран, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Украина и Молдова объединены одним совместным желанием: чтобы на наших территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывания нам так называемой федерализации», — добавил президент.

Ранее о недопустимости федерализации Украины говорил экс-президент страны Петр Порошенко. Он отмечал, что большинство граждан отвергли проведение федерализации и выбрали европейский курс развития.

В июне МИД Украины также выражал беспокойство по поводу политической ситуации в Молдавии. Киев призвал ведущие политические силы страны решать споры путем диалога и не допустить внешнего вмешательства, направленного на «реализацию российского сценария федерализации страны».

Партии, прошедшие в молдавский парламент по итогам февральских выборов, не смогли договориться о коалиции, которая позволила бы сформировать правительство большинства. 9 июня Конституционный суд Молдавии лишил Додона полномочий и передал их премьер-министру Павлу Филипу.