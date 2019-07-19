Москва назвала закрытым вопрос с «винными санкциями» против Грузии

За введение ограничений выступала Госдума, против — Путин. Вопрос с запретом поставок вина теперь снят, говорит заместитель министра иностранных дел

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После того как президент Владимир Путин «призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода», вопрос с запретом на ввоз в Россию грузинского вина больше не стоит, сказал замминистра иностранных дел Григорий Карасин, передает «РИА Новости».

«Таким образом, на сегодня тема «винных санкций» в отношении Грузии закрыта», — сказал он.

Говоря об ограничениях на авиаперелеты в Грузию, Карасин отметил, что этот запрет — временный. «Условия его отмены четко обозначены: стабилизация ситуации в Грузии, прекращение русофобской кампании и исчезновение каких-либо угроз для безопасности наших граждан», — сказал дипломат.

Авиаперелеты Россия решила ограничить из-за протестов в Грузии, которые начались после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов, будучи главой Межпарламентской ассамблеи православия, сел в кресло спикера парламента Грузии — там проходило заседание ассамблеи. В Тбилиси начались протесты. В конце июня Путин подписал указ, запрещающий с 8 июля полеты в Грузию.