В администрации Зеленского анонсировали обмен пленными с Россией

В ближайшее время Украина и Россия обменяют «определенное количество» удерживаемых пленных. Об этом заявил замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко, передает УНИАН.

По его словам, стороны договорились в течение месяца осуществить обмен пленными в возможных форматах 10 на 10 или 15 на 15. «Мы не замыкаемся вокруг количества людей, наша задача — разблокировать процесс «всех на всех», — добавил он. При этом Пристайко не уточнил личности пленных.

В администрации также выразили надежду на скорое возвращение в Украину 24 моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы России, пишет «Гордон». Пристайко напомнил, что Россия проигнорировала решение международного трибунала. «Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время», — сказал он.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в настоящее время на Украине удерживаются 50 россиян. По ее словам, Москва и Киев уже ознакомились со списками лиц на обмен. Всего в свой список Россия включила около 40 человек, Украина — 120.

Москва и Киев считают часть своих граждан, находящихся в заключении на территории друг друга, политическими заключенными. Москва называет политзаключенными руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, дезертиров-перебежчиков Александра Баранова и Максима Одинцова, а также активистку общественной организации «Волонтеры Победы» Елену Одновол. В Киеве считают политзаключенным режиссера Олега Сенцова, осужденного за шпионаж Романа Сущенко, Александра Кольченко и других.