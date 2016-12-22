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Власти ЕС начали готовить ответ на случай новых пошлин со стороны США
Политика, 18:18
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Власти ЕС начали готовить ответ на случай новых пошлин со стороны США
Если Вашингтон решит обложить дополнительными пошлинами поставки европейских автомобилей в США, ЕС предпримет ответные меры, предупреждает Европейская комиссия. В Брюсселе уже приступили к их проработке
Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Европейский союз уже приступил к разработке ответных мер, на случай если США введут ограничения на торговлю европейскими автомобилями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление торгового комиссара ЕС Сесилию Мальмстрём.

«Мы вместе с нашими странами-членами пересматриваем список мер по перебалансировке. И мы ясно дали понять это нашим американским партнерам», — сказала Мальмстрём на конференции, организованной американским Фондом Германа Маршалла в Брюсселе.

Вашингтон повысил пошлины на поставки стали и алюминия из ЕС 1 июня. После этого президент США Дональд Трамп предупредил, что может повысить пошлины и на автомобили из Европы. «Если Евросоюз намерен и дальше повышать и так слишком высокие тарифы в отношении американских компаний, то мы установим пошлину на импорт их автомобилей», — написал президент в своем Twitter в конце июня.

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Европейские страны на повышение пошлин на поставки стали и алюминия в США отреагировали «мерами по восстановлению баланса», обложив дополнительными пошлинами товары общей стоимостью €2,8 млрд. Под новые пошлины попали продукция из алюминия и стали, сельскохозяйственные товары, мотоциклы и другие товары из США. ​Ответные меры ЕС на повышение пошлин на европейские автомобили будут гораздо масштабнее, указывает Reuters.

Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на расчеты Европейской комиссии, что в случае введения пошлин на автомобили европейского производства со стороны Вашингтона американская экономика может потерять порядка $13–14 млрд от собственного ВВП.

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Объем экспортного рынка европейских стали и алюминия в США, которые теперь подлежат дополнительному налогообложению, составляет около €6,4 млрд в год. Каждый год ЕС поставляет в США автомобили на €51 млрд, отмечает Reuters. Кроме того, компании из ЕС производят на территории США ежегодно 2,9 млн автомобилей, что составляет 26% от всего американского автопроизводства.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Европейский Союз , торговая война
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