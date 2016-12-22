ЕС предупредил США о «пагубном» влиянии на ВВП от пошлин на автомобили

Европейская комиссия (ЕК) считает, что в случае введения пошлин на автомобили европейского производства со стороны Вашингтона американская экономика может потерять порядка $13-14 млрд от собственного ВВП, пишет Politico, ссылаясь на документацию ЕК, направленную властям США.
Как говорится в 11-страничном документе, пошлина в размере 25%, которую Штаты планируют ввести на автомобили и запчасти производителей из Европы, нанесет удар в первую очередь по экономике США.
Также в документах отмечается, что в настоящее время европейские компании производят на территории Соединенных Штатов 2,9 млн автомобилей, что равняется 26% от всего американского автопроизводства.
«Около 60% автомобилей, производимых в США европейскими компаниями, экспортируются в третьи страны, включая ЕС. Меры, наносящие вред этим компаниям, будут обречены на провал и ослабят экономику США», — говорится в тексте документа.
Кроме того, Еврокомиссия заявляет, что введение пошлин на европейские автомобили может привести к «контрмерам» со стороны других торговых партнеров США.
В конце мая СМИ узнали о подготовке администрации Дональда Трампа ввести пошлины на импорт автомобилей в размере 25% под предлогом защиты национальной безопасности. Позднее в ЕК заявили, что подобный ход Вашингтона приведет к значительным потерям в торговом обороте и ударит почти по всем странам — членам ЕС.