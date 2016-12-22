Швейцария подала жалобу в ВТО на США из-за тарифов на сталь и алюминий

Министерство экономики Швейцарии объявило о подаче жалобы во Всемирную торговую организацию из-за введенных США пошлин на ввоз стали и алюминия. Швейцария стала восьмой страной, обратившейся в ВТО по этому поводу

Фото: Guido Kirchner / DPA / ТАСС

Швейцария обратилась в Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на действия США, власти которых ввели пошлины на импорт стали и алюминия, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства экономики страны.

«С точки зрения Швейцарии, дополнительные пошлины, которые, согласно США, были введены для защиты национальной безопасности, являются необоснованными», — заявили в швейцарском министерстве экономики.

Как отмечает агентство, Швейцария стала уже восьмым членом ВТО, который начал процесс против пошлин США в рамках этой организации.

Согласно принятой процедуре, у США есть 60 дней для урегулирования спора. На первой стадии процедуры разрешения споров в ВТО проводятся консультации сторон, которые предусматривают поиск участниками спора взаимоприемлемых решений для его урегулирования. В случае если договоренности не будут достигнуты, Швейцария сможет обратиться напрямую в ВТО с запросом о создания группы арбитров, которым и будет поручено разобрать дело.

По данным Таможенной службы Швейцарии, в 2017 году общий объем экспорта товаров и услуг составил 295 млрд швейцарских франков, из которых на долю металлов пришлось только 14 млрд франков. По данным Торгового представительства США, в 2016 году общая стоимость товаров, ввезенных в США из Швейцарии, составила $36,3 млрд, из них $10 млрд — это лекарства, $5 млрд — золото, драгоценные металлы и камни, $3,1 млрд — оптические и медицинские инструменты. По данным Всемирного банка, общая стоимость экспорта металлов из Швейцарии в США в 2016 году составила примерно $457 млн, тогда как экспорт металлов из Швейцарии в Германию в том же году составил свыше $3,34 млрд.

Ранее с жалобой на решение США о пошлинах в ВТО обратились Россия, Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия. Как пояснил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, «причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры.

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий 9 марта. Решение было принято по итогам расследования Министерства торговли США, сделавшего вывод о том, что импорт этих металлов грозит «национальной безопасности» страны, подрывая позиции американских металлургов.

Швейцария уже имеет опыт обращения в ВТО по поводу американских пошлин на сталь. В 2002 году президент Джордж Буш, основываясь на результатах специального расследования, ввел пошлины на импорт стали. Максимальной пошлиной в 30% были обложены тогда поставки горячего и холодного проката, а также оцинкованной стали.

В 2003 году Бразилия, Китай, ЕС, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Норвегия и Швейцария выиграли спор, и ВТО признала неправомерность введения пошлин США.