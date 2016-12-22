Трамп сказал о прекращении вмешательства России во внутренние дела США

США больше не являются целью России, как то было во время ее вмешательства во внутренние американские дела, заявил президент Дональд Трамп на пресс-конференции. Об этом сообщает Reuters.

Главе государства был задан вопрос, остаются ли США целью России, как то утверждают в разведывательном сообществе. Трамп ответил: «Нет».

Днем ранее американский президент, выступая перед журналистами по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным, согласился с выводами американских спецслужб, что Россия вмешивалась в ход выборов в США в октябре 2016 года. Он добавил, что его речь во время пресс-конференции неверно поняли и он не отрицал российского вмешательства.

Встреча Путина и Трампа прошла 16 июля в Хельсинки. На ней обсуждались ситуация в Сирии, на Украине и проблемы российско-американских отношений, в частности вопрос о вмешательстве в выборы в США.