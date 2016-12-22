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Трамп обвинил СМИ в попытке развязать войну с Россией
Политика, 15:44
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Трамп обвинил СМИ в попытке развязать войну с Россией
Президент США Дональд Трамп обвинил критикующие его средства массовой информации в попытке продолжить конфронтацию с Россией
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

В своем Twitter Трамп вновь раскритиковал средства массовой информации, которые он считает создателями «фейковых новостей». По его словам, такие издания желают продолжить конфронтацию с Россией, не считаясь с тем, что это может привести к войне.

«Они с ненавистью относятся к тому, что мне, возможно, удастся наладить хорошие отношения с Владимиром Путиным. А мы между тем делаем намного больше, чем любая другая страна», — заявил Трамп.

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Продолжая тему СМИ, президент США обвинил их в том, что они создают свои материалы без всяких источников и доказательств. «Многое из написанного обо мне или о людях из моего окружения является полным вымыслом», — написал Трамп.

18 июля Трамп уже комментировал реакцию в американских СМИ на итоги его встречи с Путиным в Хельсинки. «Встреча с президентом России получилась очень успешной, но только не в средствах массовой информации, которые публикуют фейковые новости», — пожаловался Трамп в своем Twitter. «Создатели фейковых новостей продолжают сходить с ума», — добавил он.

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После саммита в столице Финляндии центральные американские издания назвали его итоги несоответствующими целям американской политики. «До тех пор пока история будет помнить Трампа, его саммит с Путиным будет ее позорной страницей. Унижение Трампа занимает свое место рядом с Джоном Кеннеди в объятиях Никиты Хрущева и Джорджем Бушем-младшим, который смотрит Путину в глаза и чувствует его душу», — сообщил, в частности, телеканал CNN.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Дональд Трамп , фейк
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