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Трамп обвинил СМИ в занижении значения его встречи с Путиным
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Трамп обвинил СМИ в занижении значения его встречи с Путиным
Политика, 05:21
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Трамп обвинил СМИ в занижении значения его встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп назвал очень успешной встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки, однако посетовал на то, как саммит осветили критикующие его средства массовой информации
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Lehtikuva / Reuters)

«Встреча с президентом Владимиром Путиным получилась очень успешной, но только не в средствах массовой информации, которые публикуют фейковые новости», - пожаловался Трамп в своем twitter. «Создатели фейковых новостей продолжают сходить с ума», - написал американский президент.

«У меня была еще и отличная встреча с лидерами стран НАТО. Только благодаря мне они увеличат финансирование альянса на $33 млрд. НАТО было слабым, а теперь вновь стало сильным (что плохо для России). А средства массовой информации ничего про деньги не говорят, а только пишут, что я кому-то нагрубил», - отметил Трамп.

Тему своих встреч с иностранными лидерами американский президент поднимал и в ходе интервью телеканалу Fox News. Он заявил, что США и Россия могут работать меньше. Трамп напомнил, что во время Второй Мировой войны две страны воевали вместе против нацистской Германии. «Россия потеряла тогда 50 миллионов человек и помогла нам победить», - добавил американский президент.

При этом Трамп повторил, что не может называть Россию противником. «Они сильны в военном отношении, но в экономическом плане значительно уступают Китаю», - объяснил американский президент.

Коснулся глава Белого дома и проблемы миграции. По его словам, ни одна европейская страна не выиграла от наплыва мигрантов. «Я им объяснил, что все эти люди разрушают Европу, разрушают ее культуру. Там растет преступность. Ангела Меркель была суперзвездой для немцев, пока не пустила в Германию миллионы людей. И они ей только навредили», - добавил Трамп.

Трамп неделю находился в Европе. Он посетил саммит НАТО, пообщался с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, поиграл в гольф в Шотландии, а в Хельсинки провел переговоры с Владимиром Путиным.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Дональд Трамп
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