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Политика ,  
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FT узнала еще одну причину досрочного отъезда Трампа с саммита G7

FT назвала Зеленского еще одной причиной отъезда Трампа с саммита G7
Трамп не хотел встречаться с Зеленским, который хотел обсудить оборонный пакет помощи, пишет Financial Times. Еще одной причиной досрочного отъезда Трампа из Канады издание называло поездку Макрона в Гренландию
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде частично из-за отсутствия интереса к встрече с Владимиром Зеленским. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Зеленский заявлял, что одним из вопросов, которые он хотел обсудить с американским лидером на саммите, был пакет оборонной помощи. До этого о предполагаемой встрече президентов США и Украины на саммите писал Axios со ссылкой на представителя администрации президента США. Однако Трамп пропустил встречу, поскольку уехал с саммита на день раньше.

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FT также сообщала, что одной из причин раннего отъезда американского лидера из Канады стало его раздражение поездкой президента Франции Эмманюэля Макрона в Гренландию. Ранее Трамп неоднократно высказывал идею о присоединении острова к США.

После отъезда президента США Макрон заявил, что он уехал, чтобы работать над перемирием между Ираном и Израилем. Трамп опроверг это, заявив: «Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с перемирием».

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Алина Нафикова
Дональд Трамп Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский G7 саммит
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Дональд Трамп
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