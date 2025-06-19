Дурову разрешили уезжать из Франции на две недели только в один город
Власти Франции разрешили предпринимателю Павлу Дурову покидать страну с 10 июля максимум на 14 дней подряд, но только для поездок в Дубай, узнала Le Monde.
Газета отмечает, что там «проживают его родственники» и находятся офисы Telegram. Бизнесмен также должен будет заранее уведомить следственного судью о своем отъезде.
Такое решение было вынесено по ходатайству о снятии с Дурова судебного надзора, которое тот подал в начале месяца. Следственная палата Апелляционного суда Парижа огласила решение 19 июня.
Согласно действовавшим ранее мерам судебного контроля, Дурову было запрещено покидать Францию. Он также был обязан отмечаться в комиссариате полиции два раза в неделю. Источник Le Monde в суде сообщил, что «другие обязательства» судебного надзора остались для предпринимателя неизменными.
Адвокат Дурова Дэвид-Оливье Камински назвал «поддержание столь строгого судебного надзора» необоснованным и бессмысленным, как и обвинения, выдвинутые против его подзащитного, пишет Le Monde.
Во Франции Дуров находится под следствием по обвинению в недостаточной модерации контента в мессенджере и уклонении от сотрудничества с властями. В августе 2024 года его задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже и поместили под арест, но потом отпустили под залог €5 млн и запретили покидать Францию.
В июне основатель Telegram рассказал в интервью Такеру Карлсону, что вынужден оставаться во Франции из-за ограничений на выезд, хотя и выезжал несколько раз в Дубай. «Но это очень ограниченный, контролируемый процесс», — пояснял Дуров.
Французский суд также не отпускал Дурова на «переговоры с инвестиционными фондами» в США и на «Форум свободы» в Осло, организованный правозащитной организацией Human Rights Foundation (HRF). Сам Дуров говорил, что до сих пор не понимает, в чем его обвиняют во Франции. Выдвинутые против него обвинения предпринимаатель считает абсурдными.
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