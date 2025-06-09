 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Дуров заявил о странностях выдвинутых против него во Франции обвинений

Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Dave Bedrosian / ddp / Geisler / Reuters)

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что до сих пор не понимает, в чем его обвиняют во Франции.

«Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это не так. А даже если бы и так, трактовка «соучастия» крайне натянута. Адвокаты говорят, что прецедентов почти нет», — сказал Дуров.

По его словам, во Франции до этого преследовали мелкие приложения «без банковских счетов, без аудита», а Telegram — «совершенно другой уровень: миллиард пользователей, аудиторская проверка, прозрачность».

Он считает нелепыми обвинения французских властей в том, что «среди миллиарда пользователей Telegram нашлись те, кто занимался противоправной деятельностью», а он этому не помешал.

«Это — все равно что арестовать Дональда Трампа за то, что кто-то из 350 миллионов американцев совершил преступление. Или посадить Макрона за ограбление в Тулузе. Это абсурд», — уверен основатель Telegram.

Во Франции Дуров находится под следствием по обвинению в недостаточной модерации контента в мессенджере и уклонении от сотрудничества с властями. В августе 2024 года его задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже и поместили под арест, но потом отпустили под залог в €5 млн и запретили покидать Францию.

Основатель Telegram рассказал в интервью Карлсону, что все еще вынужден оставаться во Франции из-за ограничений на выезд из страны и продолжающегося расследования.

«Меня отпустили в Дубай, я недавно вернулся и снова поеду туда на этой неделе. Но это очень ограниченный, контролируемый процесс», — пояснил он.

Материал дополняется

Материал дополняется

ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце

Мединский сравнил украинские делегации на переговорах в 2022 и 2025 годах

Минцифры исключило регистрацию в национальном мессенджере по паспорту

Мэра Красноярска обвинили в получении взятки баней

Орбан: Россия понимает только язык силы

Лавров пересказал слова Байдена про «монолитность» России на встрече с Путиным в 2021 году

На россиянина завели дело за попытку провезти 282 Лабубу из Китая

Президент Эстонии заявил об «амбициях по захвату земель в генах России»

Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными. Видео

HBO раскрыл, кто сыграет Малфоев в новом «Гарри Потттере»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Павел Дуров Telegram Франция Такер Карлсон
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 19:17
Дуров рассказал о времени, проведенном в одиночной камере во Франции Политика, 21:27
Дуров заявил о странностях выдвинутых против него во Франции обвинений Политика, 21:23
Мединский заявил о риске ядерной войны без полноценного мира на Украине Политика, 21:21
ЦСКА в 12-й раз стал чемпионом баскетбольной Единой лиги ВТБ Спорт, 21:20
Умерла одна из старейших сотрудников Эрмитажа Марта Крыжановская Общество, 20:52
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
Apple представила существенно измененную iOS 26 и другие ОС Life, 20:48
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как европейские ультраправые устроили во Франции «Празднование победы» Политика, 20:43
В Финляндии предложили включить замену «царской» колеи в расходы НАТО Политика, 20:38
Как сочетать цвета в интерьере: 5 советов, идеи, фото Недвижимость, 20:36
«Очень странная ситуация». Эксперты — об уходе Николича из ЦСКА Спорт, 20:31
Самолет с освобожденными из плена российскими военными прилетел в Москву Политика, 20:31
Умер автор бестселлеров «День Шакала» и «Псы войны» Фредерик Форсайт Общество, 20:21
Может ли Калифорния отделиться от США из-за конфликта с Трампом Политика, 20:15