Дуров заявил о странностях выдвинутых против него во Франции обвинений
Основатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что до сих пор не понимает, в чем его обвиняют во Франции.
«Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это не так. А даже если бы и так, трактовка «соучастия» крайне натянута. Адвокаты говорят, что прецедентов почти нет», — сказал Дуров.
По его словам, во Франции до этого преследовали мелкие приложения «без банковских счетов, без аудита», а Telegram — «совершенно другой уровень: миллиард пользователей, аудиторская проверка, прозрачность».
Он считает нелепыми обвинения французских властей в том, что «среди миллиарда пользователей Telegram нашлись те, кто занимался противоправной деятельностью», а он этому не помешал.
«Это — все равно что арестовать Дональда Трампа за то, что кто-то из 350 миллионов американцев совершил преступление. Или посадить Макрона за ограбление в Тулузе. Это абсурд», — уверен основатель Telegram.
Во Франции Дуров находится под следствием по обвинению в недостаточной модерации контента в мессенджере и уклонении от сотрудничества с властями. В августе 2024 года его задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже и поместили под арест, но потом отпустили под залог в €5 млн и запретили покидать Францию.
Основатель Telegram рассказал в интервью Карлсону, что все еще вынужден оставаться во Франции из-за ограничений на выезд из страны и продолжающегося расследования.
«Меня отпустили в Дубай, я недавно вернулся и снова поеду туда на этой неделе. Но это очень ограниченный, контролируемый процесс», — пояснил он.
Материал дополняется
Материал дополняется
ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце
Мединский сравнил украинские делегации на переговорах в 2022 и 2025 годах
Минцифры исключило регистрацию в национальном мессенджере по паспорту
Мэра Красноярска обвинили в получении взятки баней
Орбан: Россия понимает только язык силы
Лавров пересказал слова Байдена про «монолитность» России на встрече с Путиным в 2021 году
На россиянина завели дело за попытку провезти 282 Лабубу из Китая
Президент Эстонии заявил об «амбициях по захвату земель в генах России»
Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными. Видео
HBO раскрыл, кто сыграет Малфоев в новом «Гарри Потттере»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов