Дуров заявил о странностях выдвинутых против него во Франции обвинений

Павел Дуров (Фото: Dave Bedrosian / ddp / Geisler / Reuters)

Основатель Telegram Павел Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что до сих пор не понимает, в чем его обвиняют во Франции.

«Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это не так. А даже если бы и так, трактовка «соучастия» крайне натянута. Адвокаты говорят, что прецедентов почти нет», — сказал Дуров.

По его словам, во Франции до этого преследовали мелкие приложения «без банковских счетов, без аудита», а Telegram — «совершенно другой уровень: миллиард пользователей, аудиторская проверка, прозрачность».

Он считает нелепыми обвинения французских властей в том, что «среди миллиарда пользователей Telegram нашлись те, кто занимался противоправной деятельностью», а он этому не помешал.

«Это — все равно что арестовать Дональда Трампа за то, что кто-то из 350 миллионов американцев совершил преступление. Или посадить Макрона за ограбление в Тулузе. Это абсурд», — уверен основатель Telegram.

Во Франции Дуров находится под следствием по обвинению в недостаточной модерации контента в мессенджере и уклонении от сотрудничества с властями. В августе 2024 года его задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже и поместили под арест, но потом отпустили под залог в €5 млн и запретили покидать Францию.

Основатель Telegram рассказал в интервью Карлсону, что все еще вынужден оставаться во Франции из-за ограничений на выезд из страны и продолжающегося расследования.

«Меня отпустили в Дубай, я недавно вернулся и снова поеду туда на этой неделе. Но это очень ограниченный, контролируемый процесс», — пояснил он.

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