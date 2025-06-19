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Политика ,  
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Дуров рассказал, как не ответил Макрону в Telegram

Дуров рассказал, что не ответил Макрону в Telegram после ситуации с Румынией

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в интервью Le Point, что после высказывания о вмешательстве Франции в выборы Румынии перестал отвечать президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

По словам Дурова, президент Франции мог отправлять ему сообщения в Telegram «на целую кучу тем». После заявления Дурова о выборах в Румынии Макрон вновь написал ему. «Я ему не ответил», — отметил Дуров.

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Павел Дуров (в центре) после освобождения из-под стражи в Париже, 29 августа 2024

В мае Дуров сообщил, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram консерваторов в Румынии накануне президентских выборов, но бизнесмен ответил отказом. МИД Франции это отрицал.

На выборах в Румынии лидер ультраправого «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симион проиграл придерживающемуся проевропейских взглядов мэру Бухареста, кандидату от центристов Никушору Дану.

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Полина Минаева
Павел Дуров Эмманюэль Макрон Франция Румыния
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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