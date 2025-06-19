Дуров рассказал, что не ответил Макрону в Telegram после ситуации с Румынией

Дуров рассказал, как не ответил Макрону в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал в интервью Le Point, что после высказывания о вмешательстве Франции в выборы Румынии перестал отвечать президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

По словам Дурова, президент Франции мог отправлять ему сообщения в Telegram «на целую кучу тем». После заявления Дурова о выборах в Румынии Макрон вновь написал ему. «Я ему не ответил», — отметил Дуров.

В мае Дуров сообщил, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram консерваторов в Румынии накануне президентских выборов, но бизнесмен ответил отказом. МИД Франции это отрицал.

На выборах в Румынии лидер ультраправого «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симион проиграл придерживающемуся проевропейских взглядов мэру Бухареста, кандидату от центристов Никушору Дану.