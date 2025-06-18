Дуров составил завещание и раскрыл его содержание
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что недавно составил завещание в связи с рисками, связанными с работой. Об этом бизнесмен рассказал в интервью Le Point. Ему 40 лет.
«Из-за защиты свобод появляется множество врагов, в том числе в могущественных государствах. Я хочу защитить своих детей, а также компанию Telegram, которую я основал. Я хочу, чтобы Telegram навсегда остался верен ценностям, которые я отстаиваю», — сказал Дуров.
По словам бизнесмена, в случае «исчезновения», управление мессенджером возьмет на себя некоммерческий фонд, а цель самого Дурова — «обеспечить непрерывность платформы: я хочу, чтобы она продолжала существовать независимо, уважая конфиденциальность и свободу слова».
Дуров рассказал, что завещание было составлено совсем недавно, и согласно документу, дети не получат доступа к состоянию «до истечения тридцатилетнего периода, начинающегося сегодня». Он пояснил, что желает своим детям «жить, как нормальные люди», чтобы они научились доверять друг другу и строили свою жизнь самостоятельно, а также «могли творить, а не зависели от банковского счета».
«Я хочу уточнить, что не делаю различий между своими детьми: есть те, кто был зачат естественным путем, и те, кто родился в результате сдачи спермы. Все они мои дети, и все они будут иметь одинаковые права. Я не хочу, чтобы они разорвали друг друга на части после моей смерти», — добавил Дуров.
По словам предпринимателя, у него шесть официальных детей от трех партнеров, а в результате сдачи спермы родились более 100 детей в 12 странах.
Дуров рассказал, что по-прежнему остается единственным акционером Telegram и владеет 100% компании. С его слов, это «единственный способ гарантировать полную независимость Telegram». «Я извлек урок из истории «ВКонтакте». Как только вы делитесь контролем, вы теряете свободу», — пояснил он.
Состояние Дурова оценивается Forbes в $17,1 млрд, он 134-й в списке богатейших людей планеты и восьмой — среди российских бизнесменов (сам он себя российским предпринимателям не считает). В 2024 году Telegram получил первую годовую прибыль, она составила $540 млн.
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