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Задержание Павла Дурова ,  
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Дуров составил завещание и раскрыл его содержание

Сюжет
Задержание Павла Дурова
Более сотни детей Дурова получат его наследство только через 30 лет, чтобы научились полагаться на себя. Он рассказал, что если внезапно исчезнет, то управлять Telegram будет фонд, который обеспечит сохранение его ценностей
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Dave Bedrosian / Imago / Global Look Press)

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что недавно составил завещание в связи с рисками, связанными с работой. Об этом бизнесмен рассказал в интервью Le Point. Ему 40 лет.

«Из-за защиты свобод появляется множество врагов, в том числе в могущественных государствах. Я хочу защитить своих детей, а также компанию Telegram, которую я основал. Я хочу, чтобы Telegram навсегда остался верен ценностям, которые я отстаиваю», — сказал Дуров.

По словам бизнесмена, в случае «исчезновения», управление мессенджером возьмет на себя некоммерческий фонд, а цель самого Дурова — «обеспечить непрерывность платформы: я хочу, чтобы она продолжала существовать независимо, уважая конфиденциальность и свободу слова».

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Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Дуров рассказал, что завещание было составлено совсем недавно, и согласно документу, дети не получат доступа к состоянию «до истечения тридцатилетнего периода, начинающегося сегодня». Он пояснил, что желает своим детям «жить, как нормальные люди», чтобы они научились доверять друг другу и строили свою жизнь самостоятельно, а также «могли творить, а не зависели от банковского счета».

«Я хочу уточнить, что не делаю различий между своими детьми: есть те, кто был зачат естественным путем, и те, кто родился в результате сдачи спермы. Все они мои дети, и все они будут иметь одинаковые права. Я не хочу, чтобы они разорвали друг друга на части после моей смерти», — добавил Дуров.

По словам предпринимателя, у него шесть официальных детей от трех партнеров, а в результате сдачи спермы родились более 100 детей в 12 странах.

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Технологии и медиа
Павел Дуров

Дуров рассказал, что по-прежнему остается единственным акционером Telegram и владеет 100% компании. С его слов, это «единственный способ гарантировать полную независимость Telegram». «Я извлек урок из истории «ВКонтакте». Как только вы делитесь контролем, вы теряете свободу», — пояснил он.

Состояние Дурова оценивается Forbes в $17,1 млрд, он 134-й в списке богатейших людей планеты и восьмой — среди российских бизнесменов (сам он себя российским предпринимателям не считает). В 2024 году Telegram получил первую годовую прибыль, она составила $540 млн.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Павел Дуров завещание Telegram
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Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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