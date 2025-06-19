 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Путин заявил о незаинтересованности Ирана в предложении России о ПВО

Путин: Россия предлагала Ирану поработать над ПВО, он не проявил интереса
Сюжет
Война Израиля и Ирана

Путин заявил о незаинтересованности Ирана в предложении России о ПВО
Video

Иран не проявил интереса к совместной работе с Россией в области ПВО, заявил Путин.

«Знаете, мы когда-то предлагали нашим иранским друзьям поработать в области системы ПВО. Большого интереса тогда партнеры не проявили, и все», — ответил Путин на вопрос, готова ли Россия дать Ирану новые виды оружия для защиты от атак Израиля.

Израиль ударил по району тяжеловодного реактора в Иране
Политика
Фото:Muhammed Turabi / Keystone Press Agency / Global Look Press

Тогда главный редактор информации по Европе агентства France Press Карим Тальби напомнил, что Россия поставила Тегерану С-300 и модифицированную С-200, подчеркнув, что тем самым «в отношении ПВО Россия играет роль в защите Ирана».

«Наше предложение [поработать в области систем ПВО] заключается в другом: создавать системы — не отдельные поставки, а системы», — пояснил Путин, отметив, что отдельные поставки были осуществлены «в свое время» и это «никак не связано с сегодняшним кризисом».

Тогда Тальби сослался на договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сказав, что там есть «вопрос оружия». Путин отметил, что в этом документе «нет статей, связанных с оборонной сферой».

В 2016 году Россия поставила Ирану зенитно-ракетные комплексы С-300 по контракту, заключенному еще в 2007 году.

«С-300» — это семейство советских и российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Они предназначены для обороны крупных объектов от ударов средств воздушного нападения.

В апреле Госдума единогласно ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. В нем 47 статей, примерно треть документа посвящена военно-техническому сотрудничеству и международной безопасности. В нем среди прочего отмечается, что в случае нападения на одну из сторон другая «не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору» и будет содействовать урегулированию.

Парламент Ирана утвердил договор в июне.

В ночь на 13 июня Израиль напал на Иран, назвав удар упреждающим из-за ядерной программы Тегерана. Тегеран ответил операцией «Истинное обещание-3». С того дня стороны обмениваются ударами.

Путин подчеркнул, что лучший вариант решения конфликта — договориться «всем участникам этого конфликта друг с другом». Ирану — позволить развивать мирный атом, а Израилю — обеспечить безопасность.

Ранее, в понедельник, 16 июня, Путин заявил, что Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. До этого МИД осудил удары Израиля по Ирану, назвав мирное решение конфликта единственным путем.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Задержанного в Ереване российского бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти

Politico: Трамп выступил против снижения потолка на российскую нефть

Семерых мужчин обвинили в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории США

АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер на ПМЭФ

Глава «Ростелекома» призвал не пускать обратно ушедшие из России компании

Дмитриев рассказал о последствиях антироссийских санкций

Трамп допустил удары США по ядерным объектам Ирана

Трамп рассказал о беседе с Путиным

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Владимир Путин Иран ПВО
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Израиль ударил по району тяжеловодного реактора в Иране
Политика
Израиль нанес удар по Тегерану
Политика
Fars объявил о шестом этапе ударов дронов Ирана по Израилю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Росреестр разъяснил, когда могут изъять неосвоенный участок Недвижимость, 09:20
В аэропорту Волгограда второй раз за сутки ввели ограничения Политика, 09:16
Путин заявил о незаинтересованности Ирана в предложении России о ПВО Политика, 09:12
Ефимов рассказал, что Градостроительный комплекс Москвы покажет на ПМЭФ Город, 09:10
30% американцев покупает еду в долг: что не так с рынком коротких займовПодписка на РБК, 09:03
«Лаборатория Касперского» решила сохранить свою британскую компанию Технологии и медиа, 09:00
ВТБ оценил рост сбережений россиян на фоне высоких ставок по вкладам Финансы, 09:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Новая музыка недели: Shortparis с Лимоновым, Slava Marlow с Собчак Life, 09:00
Сколько доходов приносят популярные инвестиционные активы в 2025 годуПодписка на РБК, 08:41
Израиль ударил по району тяжеловодного реактора в Иране Политика, 08:34
Участники ПМЭФ дали оценку состояния российской экономики Экономика, 08:31
«Сбившиеся с пути»: ждет ли Apple судьба Nokia — The EconomistПодписка на РБК, 08:10
Захарова призвала немецких журналистов в Москве «приготовиться» Политика, 08:09
Бизнес предложил новый порядок для запуска онлайн-продаж российского винаПодписка на РБК, 08:01