Путин: Россия предлагала Ирану поработать над ПВО, он не проявил интереса

Путин заявил о незаинтересованности Ирана в предложении России о ПВО

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Иран не проявил интереса к совместной работе с Россией в области ПВО, заявил Путин.

«Знаете, мы когда-то предлагали нашим иранским друзьям поработать в области системы ПВО. Большого интереса тогда партнеры не проявили, и все», — ответил Путин на вопрос, готова ли Россия дать Ирану новые виды оружия для защиты от атак Израиля.

Тогда главный редактор информации по Европе агентства France Press Карим Тальби напомнил, что Россия поставила Тегерану С-300 и модифицированную С-200, подчеркнув, что тем самым «в отношении ПВО Россия играет роль в защите Ирана».

«Наше предложение [поработать в области систем ПВО] заключается в другом: создавать системы — не отдельные поставки, а системы», — пояснил Путин, отметив, что отдельные поставки были осуществлены «в свое время» и это «никак не связано с сегодняшним кризисом».

Тогда Тальби сослался на договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сказав, что там есть «вопрос оружия». Путин отметил, что в этом документе «нет статей, связанных с оборонной сферой».

В 2016 году Россия поставила Ирану зенитно-ракетные комплексы С-300 по контракту, заключенному еще в 2007 году.

«С-300» — это семейство советских и российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Они предназначены для обороны крупных объектов от ударов средств воздушного нападения.

В апреле Госдума единогласно ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. В нем 47 статей, примерно треть документа посвящена военно-техническому сотрудничеству и международной безопасности. В нем среди прочего отмечается, что в случае нападения на одну из сторон другая «не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору» и будет содействовать урегулированию.

Парламент Ирана утвердил договор в июне.

В ночь на 13 июня Израиль напал на Иран, назвав удар упреждающим из-за ядерной программы Тегерана. Тегеран ответил операцией «Истинное обещание-3». С того дня стороны обмениваются ударами.

Путин подчеркнул, что лучший вариант решения конфликта — договориться «всем участникам этого конфликта друг с другом». Ирану — позволить развивать мирный атом, а Израилю — обеспечить безопасность.

Ранее, в понедельник, 16 июня, Путин заявил, что Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. До этого МИД осудил удары Израиля по Ирану, назвав мирное решение конфликта единственным путем.