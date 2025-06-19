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Война Израиля и Ирана ,  
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В посольстве России в Иране назвали количество уехавших россиян

Основная часть из 2 тыс. россиян покинула Иран
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Основная часть из более двух тысяч российских граждан покинула Иран после начала атак Израиля, сообщает пресс-служба российского посольства в Тегеране в своем телеграм-канале.

В посольстве отметили, что среди россиян были туристы, те, кто прибыл в командировку, «основная часть — те, кто принял такое решение, — успешно покинули территорию Ирана», говорится в сообщении. В посольстве также назвали наилучшие пути выезда из Ирана:

  • через Астару в Азербайджан, с получением разрешения со стороны азербайджанских властей,
  • через КПП «Нурдуз»/«Агарак» в Армению.

В дипмиссии, кроме того, отметили, что никакой информации о пострадавших россиянах не поступало.

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Фото:Amir Cohen / Reuters

Израиль начал атаки на Иран в ночь на 13 июня, заявив, что удар упреждающий, так как у Ирана есть достаточное количество обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб за несколько дней. Спустя 17 часов Иран дал ответный удар, с тех пор продолжаются взаимные атаки двух государств.

На момент начала вооруженного конфликта в Иране присутствовали не менее 50 российских артистов. В Минкультуры уточняли, что в Иране находятся музыканты Большого симфонического оркестра и Государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка», а также съемочная группа сериала «Трудно быть богом». В составе съемочной группы сериала находился Федор Бондарчук. Его эвакуировали из Ирана в Астаринский район Азербайджана в составе группы из 86 человек. Помимо граждан России, в ней также были граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана.

Позже в Минкультуры сообщили о завершении эвакуации российских артистов из Ирана.

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