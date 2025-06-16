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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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МИД заявил о рисках для строящейся с помощью России иранской АЭС

МИД: конфликт Израиля и Ирана опасен для строящейся с помощью России АЭС «Бушер»
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Россия обеспокоена рисками для АЭС «Бушер» из-за конфликта Израиля и Ирана, заявил Рябков. Ранее израильские военные атаковали центр обогащения урана в Натанзе. МАГАТЭ считает, что АЭС «Бушер» не была целью Израиля
Вид на Бушерскую атомную электростанцию на побережье Персидского залива, Иран, февраль 2025 года
Вид на Бушерскую атомную электростанцию на побережье Персидского залива, Иран, февраль 2025 года (Фото: Офис президента Ирана / Zuma / ТАСС)

Продолжающийся конфликт Израиля и Ирана представляет серьезную опасность для атомной электростанции «Бушер», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Конечно, все это крайне опасно. И если до сих пор обошлось без тяжелейших последствий — и мы в данном случае, разуме‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌ется, имеем и свои источники информации и видим, что на эту тему сообщают представители МАГАТЭ, — это просто пока что стечение обстоятельств», — сказал Рябков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По словам замглавы МИД России, военный конфликт Израиля и Ирана должен завершиться как можно скорее, чтобы ситуация стабилизировалась. Рябков подчеркнул, что «риски слишком высоки».

АЭС «Бушер» — первая атомная электростанция в Иране и на всем Ближнем Востоке, которая расположена на побережье Персидского залива, вблизи города Бушер. Строительство станции было начато в 1975 году и возобновлено после длительной консервации, когда Россия и Иран подписали соглашение о продолжении строительных работ. Первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в 2013 году.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

С 13 июня Израиль продолжает атаковать объекты ядерной и военной инфраструктуры Ирана. Удару подвергся в том числе центр обогащения урана в Натанзе, который считается одним из важнейших объектов иранской ядерной программы, там производили уран, обогащенный до 60%. Иран начал ответную военную операцию и атаковал израильские объекты.

Для создания ядерного оружия необходимо добиться обогащения урана до 90%. Именно расширение иранского ядерного потенциала Израиль обозначил в качестве причины для начала операции против Ирана. Тегеран планы по созданию ядерного оружия отрицает.

По информации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в результате израильской атаки была разрушена электроэнергетическая инфраструктура на объекте, включая электрическую подстанцию, главное здание электроснабжения, аварийный источник питания и резервные генераторы. Выброса радиации за пределы объекта эксперты МАГАТЭ не зафиксировали, но указали на загрязнения внутри объекта.

Ранее сегодня, 16 июня, выступая перед советом управляющих МАГАТЭ, глава организации Рафаэль Гросси заявил, что никаких повреждений на заводе по обогащению топлива в Фордо или на тяжеловодном реакторе в Хондабе, который находится в стадии строительства, не замечено. Он также указал, что АЭС «Бушер» не была целью Израиля и не пострадала от недавних атак.

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Милена Костерева
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