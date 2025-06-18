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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп оценил возможность смены власти в Иране

Трамп — о возможности смены власти в Иране: «может случиться что угодно»
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Президент США Дональд Трамп не исключил смену власти в Иране в ходе эскалации с Израилем. Об этом он заявил в общении с журналистами в Белом доме, передает телеканал FOX 5.

«Разумеется, может произойти все что угодно», — отметил Трамп.

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Политика
Дональд Трамп

Американский президент ранее 18 июня выдвинул Ирану «окончательный ультиматум». Он также напомнил о своем требовании «безоговорочной капитуляции» Тегерана.

Трамп заявил о полном контроле над воздушным пространством Ирана и о том, что США знают, где «прячется» верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Американский президент назвал его «легкой мишенью», но заверил, что сейчас аятолла в безопасности.

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Полина Минаева
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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