Глава МИД Германии не увидел повода и возможности для встреч с Лавровым
В текущих условиях нет ни поводов, ни возможности для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, счел министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран расширенного «Веймарского формата».
Говоря о диалоге с Россией, Вадефуль подчеркнул, что для этого «всегда существует европейская готовность». «Германия действовала бы исключительно совместно со своими европейскими партнерами», — добавил он.
Во встрече расширенного «Веймарского формата» в Риме, посвященной безопасности ЕС и украинскому кризису, приняли участие главы МИД и представители Польши, ФРГ, Испании, Украины, Великобритании и Франции, генсек НАТО и глава дипломатии Евросоюза.
Ранее Вадефуль призвал не ждать «полной капитуляции» России на Украине. Военный конфликт на Украине, по его словам, завершится переговорами, и это «было ясно с самого начала».
Говоря об отношениях России и Германии, Вадефуль не стал называть ситуацию гибридной войной, но в то же время признал, что стороны больше не находятся в ситуации «явного мира». Он заявил о необходимости «найти новые способы решения этой проблемы».
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