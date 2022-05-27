Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию о санкциях против КНДР

Проект подготовили США: по данным Вашингтона, с начала года Пхеньян запустил шесть межконтинентальных баллистических ракет. Небензя считает, что расширять санкции против КНДР «бесперспективно и крайне опасно»

Василий Небензя (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Совет Безопасности ООН не смог принять проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР из-за пусков баллистических ракет. Постоянные члены Совбеза Россия и Китай использовали право вето, остальные страны проголосовали «за».

Для принятия резолюции требуется девять голосов «за» и отсутствие вето со стороны постоянных членов Совета (помимо России и Китая, это Соединенные Штаты, Франция и Великобритания).

Проект подготовили США, он был направлен на сокращение допустимого объема экспорта нефти и нефтепродуктов в КНДР. Вашингтон также предлагал запретить Пхеньяну экспортировать минеральное топливо и масло.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, объясняя свой голос «против», заявил, что Вашингтон не учел замечаний Москвы. «Сожалеем, что американские коллеги проигнорировали наши неоднократные разъяснения, которые давались в ходе консультаций по проекту», — сказал он (цитата по ТАСС). По мнению дипломата, расширять санкции против КНДР «не только бесперспективно, но и крайне опасно с точки зрения последствий таких мер». Он указал, что ограничения, принятые в 2016-2017 годах, «ударил прежде всего по жизни обычных северокорейцев».

«Мы не думаем, что резолюция, предложенная США, может решить какие-либо проблемы», — заявили Reuters в постпредстве Китая при ООН. По мнению китайских дипломатов, Вашингтон должен проявить «больше искренности и гибкости», если он хочет добиться прорыва в отношениях с Пхеньяном.

По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, КНДР с начала года запустила шесть межконтинентальных баллистических ракет. По данным властей Южной Кореи и Японии, три последних запуска были осуществлены 25 мая, сразу после того, как эти страны посетил президент США Джо Байден. Сеул и Токио сочли действия Пхеньяна провокацией: Южная Корея в ответ запустила баллистическую ракету «Хенму-2» на совместных учениях с Соединенными Штатами.