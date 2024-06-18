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Политика ,  
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Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве с КНДР

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент Владимир Путин одобрил составленный МИДом проект договора о стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России <...> о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в документе.

Путин разрешил МИД России в ходе переговоров вносить в проект договора непринципиальные изменения. В распоряжении также говорится, что итоговый документ должны подписать главы государств.

17 июня 2024 года помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что договор находится в стадии проработки, он может быть подписан в ходе визита Путина в Пхеньян и будет учитывать в том числе вопросы безопасности. По словам Ушакова, этот документ придет на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов.

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Кремль 17 июня 2024 года сообщил, что Путин посетит Северную Корею 18–19 июня 2024 года по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына. В последний раз Путин посещал КНДР в 2000 году, когда страной руководил отец действующего лидера. Ким Чен Ын приезжал в Россию в 2023 году.

В преддверии визита Путин заявил, что Россия высоко ценит поддержку КНДР в проведении военной операции на Украине и поддерживает Северную Корею «в борьбе за независимость».Российский лидер также назвал КНДР сторонником в противостоянии «стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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