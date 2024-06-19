Ким Чен Ын назвал Путина «самым дорогим другом корейского народа»

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Председатель КНДР Ким Чен Ын назвал членов российской делегации на переговорах «самыми честными друзьями и соратниками», а президента страны Владимира Путина — «самым дорогим другом корейского народа».

Эти слова он произнес в заявлении для прессы по итогам подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

«В этот момент, когда весь мир с пристальным вниманием направляет свой взор в Пхеньян, куда прибыла миссия дружбы из России, я стою с российскими товарищами — самыми честными друзьями и соратниками, в этом торжественном зале», — передает слова Ким Чен Ына ТАСС.

Лидер КНДР подчеркнул, что заключение нового «самого мощного договора» с Россией было бы немыслимо без «выдающейся дальновидности» Путина — «самого дорогого друга корейского народа».

Накануне президент России прибыл с государственным визитом в Северную Корею. Это его первая поездка в КНДР с 2000 года.

В рамках визита российского лидера Москва и Пхеньян подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

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После переговоров в расширенном составе Путин и Ким Чен Ын провели встречу в формате тет-а-тет. Она продлилась около двух часов.