Зачем Джо Байден решил простить кредиты миллионам американцев

Президент США Джо Байден выдвинул амбициозную идею списать долги по студенческим кредитам у почти 30 млн американцев. Как эта инициатива может повлиять на ход предвыборной кампании — в материале РБК

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

В чем суть инициативы Байдена

8 апреля президент США объявил о планах сократить или полностью простить студенческие займы десяткам миллионов американцев. «Хотя высшее образование по-прежнему остается билетом в средний класс, этот билет становится слишком дорогим», — заявил Джо Байден, выступая в техническом колледже в Мэдисоне (штат Висконсин).

В тот же день Белый дом опубликовал справку, в которой кратко изложены общие положения новой программы. В случае одобрения другими ветвями власти она позволит рассчитывать на списание до $20 тыс. начисленных процентов тем заемщикам, чья задолженность по кредиту на обучение превысила первоначальную сумму займа. Тех, чей индивидуальный доход не превышает $120 тыс. ежегодно, а также пары с совокупным доходом не более $240 тыс., ожидает полное списание процентов.

По подсчетам Министерства образования США, эта мера затронет 25 млн граждан; 23 млн из них могут рассчитывать на полное списание процентов. Важно иметь в виду, что программа охватывает студенческие займы, оформленные в рамках федеральной правительственной программы, но не кредиты коммерческих банков.

Кроме того, правительство США планирует полностью простить задолженности по кредитам на обучение еще нескольким категориям:

заемщикам, которые пытались, но не смогли воспользоваться уже действующими в США программами списания студенческих кредитов из-за бюрократических проволочек и подобных причин; ориентировочно — около 2 млн человек;

заемщикам, которые взяли студенческий кредит более 20 лет назад (для выпускников бакалавриата) или более 25 лет назад (выпускники магистратуры и аспирантуры); ориентировочно — около 2,5 млн человек;

тем, кто взял кредит для обучения по образовательным программам с недостаточной «финансовой отдачей»;

заемщикам, испытывающим сложности с погашением долга из-за финансовых проблем.

Еще более 10 млн заемщиков могут рассчитывать на помощь в виде списания задолженности на сумму не менее $5 тыс.

Белый дом не уточнил, во сколько федеральному бюджету обойдется реализация инициативы.

По оценкам администрации, вместе с ранее предпринятыми мерами новые улучшат финансовое положение 30 млн граждан США. CNN отмечает, что это около 70% от общего числа заемщиков по студенческим кредитам. Особое внимание планируется уделить латиноамериканцам и афроамериканцам, которые чаще, чем другие этнические группы, вынуждены обращаться за студенческими кредитами, а спустя четыре года после выпуска из университета должны по федеральным займам вдвое больше, чем их белые сверстники.

Насколько остро стоит проблема студенческих долгов

Сейчас около 43,2 млн американцев должны федеральному правительству более $1,6 млрд по студенческим займам. Вместе с кредитами, взятыми у частных банков, эта сумма достигает $1,7 млрд. В 2006 году общая задолженность выпускников американских вузов была втрое меньше — $520 млн.

Выпускники школ вынуждены брать займы у федерального правительства, поскольку высшее образование в США платное. При поступлении в 2023 году обучение в государственном колледже в родном штате стоило в среднем $10,7 тыс., в государственном колледже другого штата — $23,6 тыс., в частном — в среднем $42,2 тыс. План выплат рассчитан в среднем на десять лет после выпуска, но в некоторых случаях студенты берут кредит на 25 лет. Каждый десятый американец оказывается неспособен осуществить положенные платежи в первый год погашения кредита, что приводит к росту процентов и начислению пени, а также к значительному падению кредитного рейтинга.

Как отмечено на сайте Белого дома, особенно остро эта проблема стоит для темнокожего населения США. Среднестатистический афроамериканец, взявший студенческий кредит и поступивший в университет осенью 1995 года, спустя почти три десятилетия по-прежнему должен 95% первоначальной суммы. Лишь у 26% афроамериканцев получается закрыть студенческий кредит в течение 20 лет после выпуска.

Латиноамериканские семьи в США также располагают более низким доходом, чем белые, и чаще вынуждены обращаться за кредитами, а студенты-латиноамериканцы в среднем реже оканчивают колледж, оставаясь с задолженностью, но без диплома и перспективы хорошо оплачиваемой работы. 15% латиноамериканцев так и не выплачивают свои студенческие займы, а 29% делают это со значительными просрочками.

Как инициатива Байдена связана с выборами

Нынешняя администрация не впервые предпринимает попытку хотя бы частично ликвидировать задолженности по студенческим кредитам — это был один из главных пунктов предвыборной кампании Байдена в 2020 году. С тех пор он подписал несколько десятков исполнительных указов и выделил около $146 млрд на точечные меры для снижения финансового бремени должников. На сайте Белого дома отмечено, что эти шаги помогли 4 млн человек.

Однако более амбициозный план списать долги на сумму $430 млрд был заблокирован Верховным судом США летом 2023 года. Консервативно настроенные судьи встали на сторону штатов Арканзас, Айова, Канзас, Миссури, Небраска и Южная Каролина, которые обвинили Байдена в превышении должностных полномочий.

Тогда президент США ссылался на положения «Закона о возможностях высшего образования для студентов» (Higher Education Relief Opportunities for Students Act), принятого в 2003 году, который уполномочивает министра образования США «облегчить трудности, с которыми могут столкнуться получатели федеральных студенческих займов в результате чрезвычайных ситуаций в стране». Байден утверждал, что такой ситуацией стала пандемия, предлагая снизить сумму задолженности для 40 млн американцев до $20 тыс. Верховный суд с его аргументами не согласился.

Новая программа опирается на другой билль — «Закон о высшем образовании» 1965 года, который позволяет министру образования идти на компромисс или списывать студенческие займы. Критики новой программы утверждают, что этот правовой акт применим лишь в крайне ограниченном числе случаев и не может быть оправданием для масштабной инициативы. Кроме того, они убеждены, что инициатива несправедлива по отношению к людям, которые не учились в колледже или уже выплатили свои кредиты, а масштабное списание долгов может усугубить инфляцию, отмечает Wall Street Journal. По информации издания, прокуроры нескольких консервативно настроенных штатов уже готовят иски, оспаривающие новую инициативу.

Но в Белом доме готовы к баталиям с республиканцами. «Президент Байден будет использовать все доступные инструменты, чтобы списать задолженность по студенческим кредитам как можно большему числу заемщиков, независимо от того, сколько раз избранные чиновники-республиканцы будут пытаться встать у него на пути», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как ожидается, Министерство образования США подготовит черновой текст программы списания студенческих кредитов и вынесет его на общественное рассмотрение в ближайшие несколько месяцев. Отдельные ее положения могут вступить в силу уже осенью — то есть до выборов в США. CNN также обращает внимание на выбор места для презентации инициативы демократов — это Висконсин, один из колеблющихся штатов, от исхода голосования в котором будут зависеть шансы Байдена на переизбрание.

WSJ отмечает, что при помощи новой инициативы команда Байдена надеется снискать большую поддержку среди молодых избирателей, разочарованных или скептически настроенных по отношению к президенту. Издание указывает, что часть из них винили в провале предыдущей инициативы по списанию студенческих займов не только Верховный суд, но и самого Байдена, и, кроме того, успех программы вряд ли отодвинет на задний план другие серьезные претензии молодых американцев к 46-му президенту США, в первую очередь касающиеся его возраста и военной помощи Израилю, ведущему войну в секторе Газа.