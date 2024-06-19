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Общество ,  
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Обвинение попросило для напавшего на девушку американца 4 года колонии

Обвинение попросило для напавшего на девушку американца Блэка 4 года колонии

Государственный обвинитель попросил назначить американскому солдату Гордону Блэку, которого обвиняют в нападении на россиянку, наказание в виде четырех лет и восьми месяцев колонии-поселении, передает ТАСС из зала суда.

Также обвинитель попросил удовлетворить иск потерпевшей девушки в размере 10 тыс. руб. и назначить обвиняемому штраф в размере 40 тыс. руб.

Подруга американца Блэка рассказала подробности конфликта с ним
Общество
Гордон Блэк

Гордон Блэк — старший сержант американской армии, он проходил службу на военной базе США в Южной Корее. В Россию американец приехал официально, по приглашению жительницы Владивостока Александры Ващук.

После того, как Блэк переехал к Ващук, девушка, по ее же рассказам, не раз подвергалась физическому насилию со стороны обвиняемого. В мае 2024 года между ними произошел конфликт, во время которого Блэк пытался задушить девушку. Кроме того, после конфликта, когда Ващук вышла из дома, Блэк исчез из квартиры вместе с ее деньгами — 10 тыс. руб.

Мужчину задержали в мае, девушка обвинила его в нападении и воровстве. Американца арестовали до 2 июля. Ему вменяют кражу с причинением значительного ущерба — п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса. Свою вину в нападении на Ващук он не признает.

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Теги
американец военнослужащий солдат нападение Владивосток США

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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