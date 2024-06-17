Американский солдат Блэк не признал вину в нападении на девушку во Владивостоке

Солдат из США Блэк не признал вину в нападении на девушку во Владивостоке

Американский солдат Гордон Блэк не признал вину в нападении на бывшую девушку, сообщает портал Vladivostok1.ru. 17 июня в Первомайском суде Владивостока прошло второе заседание по делу о конфликте американского гражданина с россиянкой Александрой Ващук.

Блэк частично признал вину в краже денег у подруги. По его словам, умысла в его действиях не было, украденные 10 тыс. он вернул на следующий день. Он также сообщил, что перевел потерпевшей более $500 еще до задержания, передает ТАСС.

Американец рассказал, что начал переписку с Ващук в 2022 году в приложении для знакомств. Пара отдыхала в Южной Корее, где Блэк проходил службу, позднее он приехал на свидание к Ващук во Владивосток.

В мае между ними произошел конфликт, во время которого Блэк пытался задушить девушку. По словам американца, он сделал это, «чтобы ее остановить». Обвиняемый также утвердительно ответил на вопрос судьи о том, считает ли он себя сильнее Ващук.

Адвокаты Блэка уточнили у девушки, готова ли она к примирению. Ващук сообщила, что не будет мириться с бывшим молодым человеком, пока не получит компенсацию ущерба.

Гордон Блэк — старший сержант американской армии, он проходил службу на военной базе США в Южной Корее. В Россию американец приехал официально, по приглашению Ващук, сообщал «РБК Приморье» со ссылкой на полицию.

Блэка задержали в мае, девушка обвинила его в нападении и воровстве. Американца арестовали до 2 июля. Ему вменяют кражу с причинением значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК). Эта статья грозит заключением на срок до пяти лет. Пентагон проводит административное расследование для определения «фактов и обстоятельств» поездки в Россию военнослужащего.