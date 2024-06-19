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Война санкций ,  
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Канада ввела новые санкции из-за смерти Навального

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Смерть Навального в колонии
Под канадские ограничения попали 13 высокопоставленных сотрудников российских силовых ведомств и чиновников, сообщили власти Канады
Фото: Johannes Simon / Getty Images
Фото: Johannes Simon / Getty Images

Канада ввела санкции против высокопоставленных российских чиновников и сотрудников следственных органов, пенитенциарной службы и полиции, которые «были причастны к жестокому обращению и смерти» оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

Речь идет об отравлении в 2020 году нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», задержании в 2021 году в аэропорту, заключении в исправительную колонию, несоблюдении его прав, «неспособности расследовать причину его смерти и длительной задержке с передачей тела семье», поясняется в сообщении. Под ограничения попали 13 человек.

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Навальный умер около четырех месяцев назад, 16 февраля, в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». ФСИН сообщила, что ему стало плохо во время прогулки, он потерял сознание и прибывшие медики не смогли реанимировать Навального.

В свидетельстве о смерти говорилось, что он умер по естественным причинам.

США, Евросоюз, Канада, Великобритания и Австралия после смерти Навального объявили о санкциях против чиновников, судей, силовиков и сотрудников колонии, где отбывал наказание Навальный. 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Канада Алексей Навальный санкции

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Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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