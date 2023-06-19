Правозащитника оштрафовали за антивоенное фото, сделанное до спецоперации

Фотографию правозащитника с антивоенным плакатом опубликовала другая организация, но его оштрафовали на 100 тыс. руб. по статье, которая еще не была принята в день съемки и публикации, сообщили в «Екатеринбургском Мемориале»

Алексей Мосин (Фото: ekmemorial.org)

В Екатеринбурге оштрафовали председателя правозащитной организации «Екатеринбургский Мемориал» (федеральный «Мемориал» внесен в реестр иноагентов и ликвидирован в 2021 году) Алексея Мосина на 100 тыс. руб. по статье о «дискредитации армии» в качестве должностного лица, сообщили РБК в Ленинском районном суде.

«Мосину — штраф 100 тыс. руб. по ст. 20.3.3 КоАП», — сказано в сообщении.

В телеграм-канале «Общество Мемориал» сообщили, что дело завели из-за фотографии Мосина с надписью «Нет войне!», украинским и казахстанским флагами; снимок сделали на согласованном митинге 12 февраля — еще до начала военной операции и, следовательно, до появления административной статьи о «дискредитации армии». Однако фотографию выложили на сайте «Уральского Мемориала» спустя два дня после начала полномасштабных боев. Но Мосин не имеет отношения к этому сайту, подчеркнули в «Екатеринбургском Мемориале».

Протоколы составили не только на Мосина, но и на сам «Екатеринбургский Мемориал», организация планирует обжаловать решение.

«Екатеринбургский Мемориал» уже получал штрафы за публикации «Уральского Мемориала», причем его представители тогда также указывали, что не имеют отношения к этому сайту и не контролируют его. Руководитель «Уральского Мемориала» Анатолий Свечников прислал в суд заявление в защиту Мосина, в котором подчеркивал, что является единственным владельцем сайта и что материалы на ресурсе размещал только он сам.

Осенью 2022 года «Мемориал», а также белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод получили Нобелевскую премию мира. Нобелевский комитет объяснил свой выбор желанием воздать должное «трем выдающимся борцам за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах — Белоруссии, России и Украине».

В «Мемориале» назвали премию данью уважения всему правозащитному сообществу, но отметили, что она вряд ли поможет в уменьшении давления. Там также усомнились, что смогут получить денежную премию.