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«Екатеринбургский Мемориал» оштрафовали за записи «Уральского Мемориала»

«Екатеринбургский Мемориал» оштрафовали на ₽300 тыс. за дискредитацию армии
Фото: РБК
Фото: РБК

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал «Екатеринбургский Мемориал» (федеральный «Мемориал» внесен в реестр иноагентов и ликвидирован в 2021 году) на 300 тыс. руб. по статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщается в телеграм-канале правозащитной организации.

Штраф назначен из-за двух публикаций на сайте «Уральского Мемориала» от 24 февраля. Правозащитников в суде представлял глава «Екатеринбургского Мемориала» Алексей Мосин.

«При этом сайт принадлежит другой организации — «Уральскому Мемориалу», и ни «Екатеринбургский Мемориал», ни Алексей Мосин его не контролируют. Но суд этот факт проигнорировал», — подчеркнули в организации. Руководитель «Уральского Мемориала» Анатолий Свечников прислал в суд заявление в защиту Мосина, в котором подчеркнул, что является единственным владельцем сайта и что материалы на ресурсе размещал только он сам.

Ранее в мае следователи возбудили уголовное дело о покушении на контрабанду культурных ценностей (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК России) в отношении экс-главы пермского отделения общества «Мемориал» Роберта Латыпова и председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. По версии следствия, фигуранты дела попытались вывезти контрабандой архивные документы «Мемориала», представляющие культурную и историческую ценность, из России в Германию. 22 мая Чернышова отправили в СИЗО до 11 июля.

Теги
Екатеринбург дискредитация армии «Мемориал»
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