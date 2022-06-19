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Политика ,  
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Кудрин выразил соболезнования из-за смерти Геннадия Бурбулиса

Алексей Кудрин и «Ельцин-центр» выразили соболезнования в связи с кончиной Геннадия Бурбулиса. Политик скончался в Баку в возрасте 76 лет
Геннадий Бурбулис
Геннадий Бурбулис (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Госсекретарь и первый зампредседателя правительства России в 1991–1992 годах Геннадий Бурбулис, умерший в возрасте 76 лет, многое сделал для страны. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Telegram-канале.

«Ушел из жизни первый вице-премьер правительства реформ Ельцина — Гайдара Геннадий Бурбулис. Он много сделал для страны. Светлая память», — написал Кудрин.

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Кроме Кудрина соболезнования семье политика выразила пресс-служба «Ельцин-центра», с которым Бурбулис сотрудничал. «Геннадий Эдуардович не занимал должностей в президентском центре, но учрежденный им Народный университет современного конституционализма стал неотъемлемой частью «Ельцин-центра» в Екатеринбурге», — говорится в сообщении.

О смерти Бурбулиса стало известно вечером 19 июня. Он умер в отеле столицы Азербайджана Баку, где он принимал участие в Глобальном форуме. В посольстве России в Азербайджане заявили ТАСС, что консульские службы оказывают «необходимое содействие» в связи с кончиной политика. Диппредставительство также выразило соболезнования родным и близким Бурбулиса.

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Бурбулис входил в ближайшее окружение Бориса Ельцина и был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР. Документ констатировал, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование».

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Бурбулис в день смерти назвал «бредом и утопией» возрождение СССР
Политика
Геннадий Бурбулис

Как пишет Haqqin.az, на полях форума журналисты издания задали Бурбулису вопрос о том, как он относится к «попыткам современной России возродить СССР», на что политик ответил: «Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно».

Беловежские соглашения были заключены 8 декабря 1991 года между Белоруссией, Украиной и Россией как странами — учредителями СССР. Этой весной умерли два других подписанта соглашений: первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич и первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Геннадий Бурбулис смерть Алексей Кудрин РСФСР Ельцин-центр

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