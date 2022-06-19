Умер Геннадий Бурбулис

Геннадий Бурбулис (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

В Баку умер бывший государственный секретарь РСФСР, первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах Геннадий Бурбулис. Об этом в своем Telegram сообщил журналист Михаил Зыгарь, позже информацию подтвердил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря.

О смерти Бурбулиса также пишет азербайджанское издание Turan со ссылкой на источник, по данным которого, он скончался днем 19 июня в одном из отелей Баку.

Бурбулис прибыл в азербайджанскую столицу для участия в международном форуме. Как уточняет Azertag, речь идет о IX Глобальном Бакинском форуме, 17 июня Бурбулис выступил на заседании на тему «Южный Кавказ, примирение, сотрудничество и интеграция».

Как пишет Haqqin.az, на полях форума журналисты издания задали Бурбулису вопрос о том, как он относится к «попыткам современной России возродить СССР», на что политик ответил: «Это бред и утопия. Восстановить СССР невозможно».

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