Политика , 04 мая, 09:11
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Умер подписавший Беловежские соглашения от Белоруссии Станислав Шушкевич
Станислав Шушкевич
В Минске скончался бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на его жену Ирину.
Шушкевичу было 87 лет. Весной он перенес COVID-19, у него был диагностирован омикрон-штамм. 26 апреля его состояние ухудшилось, политика госпитализировали и поместили в реанимацию. Через два дня его выписали. Его жена рассказала газете «Народная воля», что супруг слаб и нуждается в реабилитации. «Хотя, конечно, после больницы его состояние улучшилось». — добавила она.
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