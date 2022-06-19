«Авторитет был абсолютно непререкаемым»: чем запомнился Геннадий Бурбулис
Геннадий Бурбулис скончался на 77-м году жизни. Он участвовал в подписании Беловежских соглашений и является автором формулировки «СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование», записанной в Беловежских соглашениях
Геннадий Бурбулис родился в 1945 году в Первоуральске. «Я родился в победном 1945 году и принадлежу к последователям поколения шестидесятников, которое подготовило горбачевскую перестройку своей социальной позицией, научной и интеллектуальной деятельностью», — рассказывал он. После окончания средней школы работал слесарем, затем устроился на Первоуральский новотрубный завод. В 1973 году окончил философский факультет Уральского государственного университета и начал работать в Уральском политехническом институте, где преподавал диалектический материализм и марксистско-ленинскую философию
Во время перестройки Бурбулис создал в Свердловске (сегодня Екатеринбург) политический клуб «Дискуссионная трибуна», но перестал заниматься им, когда в 1989 году был избран народным депутатом СССР. Тогда же он познакомился с Борисом Ельциным и стал его активным сторонником. На выборах президента РСФСР в 1991 году Бурбулис возглавил его штаб. После избрания Ельцина Бурбулис стал сначала госсекретарем, а затем первым заместителем председателя правительства, хотя, по его словам, он должен был стать вице-президентом, однако Ельцин выбрал на эту должность Александра Руцкого (лидер фракции «Коммунисты за демократию» в Верховном Совете РСФСР. — РБК), испугавшись проигрыша на выборах. По действовавшему тогда закону «О выборах президента РСФСР» каждый кандидат на должность президента должен был в указанный срок предоставить в Центральную избирательную комиссию фамилию предполагаемого вице-президента. По мнению Ельцина, у Руцкого, прошедшего войну в Афганистане, был необходимый для победы электоральный ресурс
В декабре 1991 года Бурбулис вместе с Ельциным подписали соглашение о создании СНГ (Беловежское соглашение), которое фактически положило конец существованию РСФСР. «Задача была разыскать возможности и ресурсы управлять Российской Федерацией по всем правилам дееспособной власти. Не развалить Советский Союз, а найти те методы, ту методологию, правовые и ресурсные возможности, чтобы отвечать за свою страну, за республику, за 145 млн человек», — рассказывал Бурбулис
Именно Бурбулис был автором зафиксированной в документе формулировки о том, что «СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование».
Бурбулис был активным сторонником реформ Егора Гайдара — перехода от плановой к рыночной экономике, либерализации цен, реорганизации налоговой системы, либерализации внешней торговли, приватизации. Они познакомились во время защиты Белого дома в ночь с 20 на 21 августа 1991 года. По словам Бурбулиса, ему «понадобились серьезные усилия, чтобы убедить президента принять команду Гайдара в качестве экономического ядра нового правительства». В новом правительстве реформаторов, которое возглавил Гайдар, Бурбулис стал первым вице-премьером. «Авторитет Бурбулиса для гайдаровской команды был... абсолютно непререкаемым, — писал Ельцин в «Записках президента». — Все вопросы с президентом министры решали через Геннадия Эдуардовича, то есть заходили в его кабинет, и если было нужно, он нажимал кнопку и напрямую говорил со мной»
«Мы работали с начала 1991-го в таком режиме: в любой момент может оказаться, что в интересах дела придется кем-то жертвовать… Мы это называли «политические решения», — рассказывал Бурбулис. В апреле 1992 года Ельцин, пойдя на упреждающие уступки парламенту, уволил Бурублиса, непопулярного в Госдуме.
Спустя год Бурбулис стал депутатом Государственной думы, куда он избрался по федеральному списку блока «Выбор России». В 1999 году Бурбулис ушел из Думы, в июле 2000-го стал вице-губернатором Новгородской области по взаимодействию с палатами Федерального собрания, а спустя год был назначен членом Совета Федерации — представителем администрации Новгородской области. Эту должность он занимал до 2007 года
Бурбулис активно занимался научной деятельностью. В 2009 году он основал «Школу политософии «Достоинство», был заведующим кафедрой политософии и философских наук Международного университета в Москве, его проректором по инновационному развитию