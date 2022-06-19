«Авторитет был абсолютно непререкаемым»: чем запомнился Геннадий Бурбулис

В декабре 1991 года Бурбулис вместе с Ельциным подписали соглашение о создании СНГ (Беловежское соглашение), которое фактически положило конец существованию РСФСР. «Задача была разыскать возможности и ресурсы управлять Российской Федерацией по всем правилам дееспособной власти. Не развалить Советский Союз, а найти те методы, ту методологию, правовые и ресурсные возможности, чтобы отвечать за свою страну, за республику, за 145 млн человек», — рассказывал Бурбулис

Именно Бурбулис был автором зафиксированной в документе формулировки о том, что «СССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование».