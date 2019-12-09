Экс-госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме

Бывший госсекретарь и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников бывшего президента России Бориса Ельцина, заявил в разговоре с РБК, что его удивило высказывание Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса в 1991 году оставить их в составе России.

«Меня очень удивило и смутило это воспоминание Сергея Александровича [Филатова], потому что эта тема настолько сущностная и жизненная, но в такой категоричной и предметной форме не было постановки этого вопроса. Может быть, Сергей имел в виду что-то другое, но я сам удивился этой его реплике», — рассказал Бурбулис.

По его словам, этот вопрос не поднимался. Так, на встрече глав правительств трех союзных республик (Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от России (РСФСР), Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины), по итогам которой было подписаны Беловежские соглашения, обсуждалось много серьезных тем и вопросов.

«Мы подписали Беловежские соглашения и нашли уникальный мирный выход из ситуации распада советской империи в неуправляемой форме. Но вот этой странной и удивительной конкретики я не знаю и не помню», — добавил Бурбулис.