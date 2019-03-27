В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса

Его доставили в больницу из отеля Hyatt с подозрением на инсульт. Бурбулис занимал пост госсекретаря РСФСР, первого заместителя председателя правительства России

Геннадий Бурбулис (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра. Его госпитализировали из отеля Hyatt.

«Да, Геннадий Бурбулис был госпитализирован. но у него очень повысилось давление, было подозрение на инсульт, но сейчас все в порядке, состояние у него средней тяжести. Он находится под контролем врачей в областной клинической больнице. И действительно, у него должна была быть лекция в Ельцин-центре», — заявила РБК первый заместитель исполнительного директора Ельцин-центра Людмила Телень.

Как сообщает Ura.ru, Бурбулис должен был выступить в качестве ведущего на дискуссии «Народная трибуна» в Ельцин-центре.​ Часть участников разошлась, другие пошли на «Другой разговор» ректора европейского университета из Санкт-Петербурга Вадима Волкова.

Бурбулис занимал пост первого заместителя председателя правительства России с 1991-1992 годах. До этого — пост государственного секретаря РСФСР. Бурбулис был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с президентом Борисом Ельциным.