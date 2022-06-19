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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении 50 генералов и офицеров ВСУ

Уничтоженные генералы и офицеры ВСУ входили, в том числе, в генеральный штаб, командование группировки «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях, сообщили в Минобороны
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли удар высокоточными ракетами «Калибр» по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, уничтожены более 50 генералов и офицеров ВСУ, сообщило Минобороны России.

«В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», — говорится в сообщении министерства.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Также российскими силами поражен эшелон с личным составом, вооружением и военной техникой механизированной бригады украинских войск, прибывшей в зону боевых действий в Донбассе из города Владимир-Волынский (Волынская область, с 2021 года переименован украинскими властями во Владимир. — РБК), заявили в ведомстве.

В районе города Селидово Донецкой народной республики нанесен удар по силам ВСУ и военной технике. «Уничтожено до 200 боевиков, в том числе иностранные наемники, входившие в состав данной бригады, а также две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров», — отмечается в сообщении министерства.

Минобороны сообщило о взятии поселка Метелкино под Северодонецком
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Фото:Ковалев Алексей / Укринформ / ZUMA Wire / ТАСС

Президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации по «денацификации» и «демилитаризации» Украины 24 февраля. В конце марта Минобороны сообщило о выполнении задач на киевском и черниговском направлениях и назвало главной задачей российских войск — «полное освобождение Донбасса».

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Киев в ответ на спецоперацию объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. С конца февраля Россия и Украина вели переговоры о мирном урегулировании, однако в апреле они были приостановлены. По словам главы российской делегации  Владимира Мединского, переговоры были заморожены по инициативе Киева. Президент Украины Владимир Зеленский называл условием их возобновления возвращение территорий, утраченных после 24 февраля.

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин открыт к переговорам и сообщил, что «было бы здорово», если бы европейские страны оказали влияние на руководство Украины. Глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия говорил, что диалог с Россией может быть возобновлен в августе, когда сможет выступать «с позиции силы».

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Минобороны

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Профессиональная аналитика
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