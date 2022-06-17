Курский губернатор показал последствия обстрела села у границы с Украиной

В селе Гордеевка в Курской области, которое подверглось обстрелу со стороны Украины утром 17 июня, нет серьезных разрушений, повреждения получили только некоторые дома, где выбило окна, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.

«Повреждено несколько домовладений, потребуется замена окон. Разумеется, поможем жителям пострадавших домов, восстановительные работы выполним до 10 июля. Сейчас продолжается подомовой обход территории, представители областного комитета ЖКХ и ТЭК, муниципалитета изучают ситуацию», — написал он.

По словам главы региона, жителям постараются дополнительно оказать нематериальную и другую помощь. Ранее Старовойт говорил, что село обстреливали из минометов около пяти утра по местному времени (совпадает с московским), в результате никто не пострадал.

Гордеевка находится в Кореневском районе Курской области, который примыкает к украинской границе. Расстояние от самого села до места, где начинается украинская территория, составляет менее 1 км.

Курские власти регулярно сообщают об обстрелах разных районов области с момента начала спецоперации на Украине. В середине апреля обстрелу с ее стороны подвергся погранпункт в окрестностях села. При этом использовалось огнестрельное оружие. Жертв и разрушений не было. Также под обстрелы попадали пограничный пункт «Крупец», мост и местные предприятия поселка Теткино.