Рогозин предупредил, что Маск «ответит по-взрослому» за Starlink у ВСУ

По словам главы «Роскосмоса», Пентагон поставлял системы связи Starlink, разработанные компанией Илона Маска, бойцам батальона «Азов» в Мариуполе. Таким образом Маск, по мнению Рогозина, стал причастным к их снабжению

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Американский предприниматель Илон Маск причастен к снабжению украинского полка «Азов» (признан в России экстремистским и запрещен) и военных ВСУ средствами военной связи, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации, в частности, сообщил о показаниях пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, который рассказал, что наземное абонентское оборудование спутниковой компании Starlink Илона Маска было доставлено бойцам батальона «Азов» и морпехам ВСУ в Мариуполь военными вертолетами. Эти показания в воскресенье опубликовало российское госагентство «РИА Новости». Кормянков, сообщило агентство, был взят в плен «после попытки выйти с завода «Азовмаш», не указывая, в какой день это произошло. «Насколько я знаю, с одного из вертолетов, у нас была когда проблема со связью, нам передали спутниковое какое-то там [оборудование] <…>, спутниковый комплект и как раз передали Starlink», — сказал он, добавив, что по Starlink военные общались только с родными.

По словам Рогозина, доставка оборудования Starlink ВСУ Украины осуществлялась Пентагоном.

«Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», — написал Рогозин в Telegram.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине рано утром 24 февраля. Ее целями он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» соседней страны. Украина в ответ разорвала с Москвой дипломатические связи и объявила военное положение.

27 февраля Маск сообщил, что сервис Starlink стал доступен на Украине и туда отправлены терминалы, которые обеспечивают его работу. Спустя сутки министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что первая партия оборудования прибыла в страну. При этом он не уточнил, какое именно оборудование получила Украина и как оно будет применяться.

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После этого Рогозин заявил, что поставка Украине Starlink бессмысленна. По его словам, поставленные SpaceX пользовательские терминалы дают возможность их использования для выхода в интернет в обход наземных кабелей, однако эта техника не работает без приемных станций. «У SpaceX одна станция стоит $10 тыс. И их должно быть много. Поэтому это скорее очередной его пиар на войне», — заключил Рогозин.

Мариуполь оказался блокирован российскими силами почти с самого начала спецоперации. В настоящее время единственной неподконтрольной российским войскам зоной остается территория завода «Азовсталь», где, по информации Минобороны на конец апреля, оставалось около 2 тыс. украинских военных.