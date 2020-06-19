Лукашенко описал отношения с Путиным словами «ничего у нас не искрит»

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым президент Белоруссии Александ Лукашенко рассказал о телефонной беседе с Владимиром Путиным. По его словам, несмотря на наличие проблем, разговор получился «добрый», передает БелТА.

«У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, то у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», — сказал президент Белоруссии.

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