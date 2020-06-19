Болтон рассказал о боязни главы Мифина США подорвать доллар санкциями
Министр финансов США Стивен Мнучин мешает активному использованию экономических санкций против других стран, так как опасается, что те окажут негативное воздействие на экономику самих Соединенных Штатов и, в частности, подорвут позиции доллара как мировой валюты. Об этом написал в своей новой книге «Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома» бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Bloomberg.
Со ссылкой на полученную копию книги агентство сообщает, что экс-советник Трампа упрекает Мнучина в нежелании проводить политику санкций с нужной решимостью. По словам Болтона, глава Минфина больше беспокоится о последствиях введения санкций для США, чем о тех внешнеполитических целях, которые необходимо достичь.
«Мнучин утверждал, что постоянное применение санкций и давление, которое мы оказываем на международную финансовую систему, со временем ослабят этот инструмент, поскольку государства, пострадавшие от санкций, будут пытаться от них уклониться», — пишет Болтон.
По его словам, основной угрозой глава Минфина считает ослабление доллара как мировой резервной валюты, так как ограничения на его использование вынуждают Россию, Китай и другие страны проводить транзакции в евро, с помощью системы взаимозачетов и других методов.