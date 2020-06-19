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Болтон рассказал о боязни главы Мифина США подорвать доллар санкциями

Экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон упрекает главу Минфина Стивена Мнучина в нежелании проводить политику санкций с нужной решимостью из-за опасений, что это повредит популярности доллара как мировой валюты
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Джон Болтон
Джон Болтон (Фото: Mike Theiler / Getty Images)

Министр финансов США Стивен Мнучин мешает активному использованию экономических санкций против других стран, так как опасается, что те окажут негативное воздействие на экономику самих Соединенных Штатов и, в частности, подорвут позиции доллара как мировой валюты. Об этом написал в своей новой книге «Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома» бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Bloomberg.

Со ссылкой на полученную копию книги агентство сообщает, что экс-советник Трампа упрекает Мнучина в нежелании проводить политику санкций с нужной решимостью. По словам Болтона, глава Минфина больше беспокоится о последствиях введения санкций для США, чем о тех внешнеполитических целях, которые необходимо достичь.

«Мнучин утверждал, что постоянное применение санкций и давление, которое мы оказываем на международную финансовую систему, со временем ослабят этот инструмент, поскольку государства, пострадавшие от санкций, будут пытаться от них уклониться», — пишет Болтон.

По его словам, основной угрозой глава Минфина считает ослабление доллара как мировой резервной валюты, так как ограничения на его использование вынуждают Россию, Китай и другие страны проводить транзакции в евро, с помощью системы взаимозачетов и других методов.

Помпео назвал Болтона предателем из-за мемуаров с секретными данными
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Майкл Помпео

Болтон упрекает Мнучина, что тот слишком боится негативного освещения последствий санкций в прессе. Он также со злорадством описал несколько случаев, когда глава Минфина выступал против ужесточения санкций, но сдался под давлением Трампа. По словам экс-советника, один из таких споров президент оборвал словами: «Ты слишком много болтаешь».

Сам Мнучин назвал книгу Болтона полной лжи и фактических неточностей. Глава Минфина заверил, что его ведомство использует санкции «с беспрецедентной эффективностью для противодействия широкому кругу угроз» и «преследует больше мошеннических режимов, нарушителей прав человека, террористических организаций и других злостных субъектов», чем это делалось при любом другом президенте.

Хотя на США приходится менее четверти мирового ВВП, около 50% всех трансграничных банковских займов и международных ценных бумаг номинировано в долларах, указал Банк международных расчетов (BIS) в недавнем докладе. На глобальном валютном рынке около 85% транзакций проводятся в паре с долларом. Доллар — основная резервная валюта, на которую приходится 61% официальных валютных резервов стран мира. Наконец, около половины международных торговых сделок экспорта/импорта совершается в долларах, следует из данных BIS.

Болтон сообщил о просьбе Трампа к Си Цзиньпину помочь ему с переизбранием
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Фото: Jonathan Drake / Reuters

Болтон был советником Трампа по национальной безопасности с апреля 2018 года. Осенью 2019-го он подал в отставку по инициативе президента. Трамп заявил, что причиной увольнения послужили разногласия.

17 июня Министерство юстиции США подало в суд на Болтона из-за его книги, которая сейчас готовится к выходу. Ведомство утверждает, что она содержит секретную информацию, способную поставить под угрозу национальную безопасность страны. Болтон, раскрыв эти сведения, нарушил обязательства, взятые на себя при поступлении на должность, заявили в Минюсте. Трамп, оценивая книгу Болтона, заявил, что его экс-советник нарушил закон, публикуя в мемуарах секретные сведения, которые не должен был разглашать.

Государственный секретарь США Майк Помпео осудил решение Болтона опубликовать мемуары с секретной информацией и назвал его предателем.

Авторы: Евгений Калюков, Иван Ткачёв
Теги: Стивен Мнучин, Джон Болтон, санкции США
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