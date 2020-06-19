Болтон рассказал о боязни главы Мифина США подорвать доллар санкциями

Экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон упрекает главу Минфина Стивена Мнучина в нежелании проводить политику санкций с нужной решимостью из-за опасений, что это повредит популярности доллара как мировой валюты

Джон Болтон (Фото: Mike Theiler / Getty Images)

Министр финансов США Стивен Мнучин мешает активному использованию экономических санкций против других стран, так как опасается, что те окажут негативное воздействие на экономику самих Соединенных Штатов и, в частности, подорвут позиции доллара как мировой валюты. Об этом написал в своей новой книге «Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома» бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Bloomberg.

Со ссылкой на полученную копию книги агентство сообщает, что экс-советник Трампа упрекает Мнучина в нежелании проводить политику санкций с нужной решимостью. По словам Болтона, глава Минфина больше беспокоится о последствиях введения санкций для США, чем о тех внешнеполитических целях, которые необходимо достичь.

«Мнучин утверждал, что постоянное применение санкций и давление, которое мы оказываем на международную финансовую систему, со временем ослабят этот инструмент, поскольку государства, пострадавшие от санкций, будут пытаться от них уклониться», — пишет Болтон.

По его словам, основной угрозой глава Минфина считает ослабление доллара как мировой резервной валюты, так как ограничения на его использование вынуждают Россию, Китай и другие страны проводить транзакции в евро, с помощью системы взаимозачетов и других методов.