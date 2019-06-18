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Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17
Телеканал NPO 2 накануне публикации итогов официального расследования о гибели малайзийского лайнера над Донбассом назвал имена вероятных фигурантов расследования. Все эти имена уже звучали в докладах журналистов-расследователей
Фото: Максим Змеев / File Photo / Reuters

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. Никаких имен подозреваемых официальное следствие до сих пор не называло, однако ранее все они звучали в докладах журналистов-расследователей — группы Bellingcat и расследовании «Новой газеты».

Сюжет вышел накануне обнародования доклада Совместной следственной группы (JIT). На данный момент неясно, будут ли эти имена указаны в итогах официального расследования, однако министр иностранных дел Украины Елена Зеркаль утверждает, что 19 июня JIT раскроет имена именно этих людей, а уголовный суд голландского Схипхола предъявит им обвинения.

Телеканал называет четыре имени:

  • Сергей Мучкаев (Sergej Moetskajev) — командир 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в Курске. По данным группы Bellingcat, к этой бригаде мог быть приписан «Бук», из которого, предположительно, был сбит самолет;
  • Иван Безъязыков — гражданин Украины, единственный из всех названных фигурантов дела оказывается в кадре. На Украине Безъязыков подозревается в госизмене. Он также внесен в базу данных сайта «Миротворец». В разговоре с корреспондентом он сообщает, что был знаком с некими Сергем Дубинским и Олегом Пулатовым;
  • Сергей Дубинский (позывной «Хмурый») — фигурировал в расследованиях Bellingcat как ключевой организатор перевозки ЗРК «Бук», также фигурировал в повестках на допрос в связи с крушением Boeing MH17 под Донецком, адресованных СБУ россиянам в октябре 2017 года;
  • Олег Пулатов (позывной «Гюрза») — фигурировал в расследовании «Новой газеты» как человек, который «непосредственно сопровождал «Бук».

В мае 2018 года следствие в Нидерландах представило выводы, согласно которым сбитый в июле 2014 года в зоне конфликта на востоке Украины Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines был поражен зенитным комплексом «Бук», который принадлежал российским Вооруженным силам, а именно 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курской области.

Российский МИД, комментируя выводы следствия, заявил, что у озвученной на пресс-конференции версии нет никаких доказательств. Кроме того, следователи из Нидерландов проигнорировали предоставленные Россией данные, а авторы доклада о его итогах «забыли упомянуть» тот факт, что экспертам и представителям прокуратуры были переданы технические и конструкторские данные ракет системы «Бук» и первичные необработанные данные радиолокационного наблюдения за воздушным пространством на момент трагедии.

Минобороны России в сентябре 2016 года предоставило кадры с российских радаров за 17 июля 2014 года. В день крушения MH17 радар зафиксировал беспилотник «Орлан-10», а значит, должен был обнаружить и ракету, выпущенную из ЗРК «Бук», отмечали в ведомстве. Сбившую Boeing ракету, указывало Минобороны, произвели в 1986 году и затем направили в войсковую часть на территории Тернопольской области Украинской ССР, после распада Советского Союза ракета не покидала украинскую территорию.

Экс-глава ДНР Александр Бородай, комментируя имена предполагаемых фигурантов дела, заявил РБК, что не понимает обоснованности обвинений. «Процесс является политизированным с самого начала. Ополчение и Российскую Федерацию обвинили с самого начала в катастрофе. Обвиняемые были известны заранее, более того, нет никакой возможности признать Украину виновницей происшествия — по политическим причинам, потому что тогда придется признать, что Украина сбила самолет с гражданами Запада», — сказал он РБК.

Игорь Стрелков, экс-министр обороны ДНР, отказался от комментариев РБК. «Ополчение Boeing не сбивало, и на этом все», — сказал он РБК.

Авторы: Наталья Демченко, Владимир Дергачев
При участии: Роман Кирьянов, Любовь Порываева
Теги: MH-17
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