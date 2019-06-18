Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17

Телеканал NPO 2 накануне публикации итогов официального расследования о гибели малайзийского лайнера над Донбассом назвал имена вероятных фигурантов расследования. Все эти имена уже звучали в докладах журналистов-расследователей

Фото: Максим Змеев / File Photo / Reuters

Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. Никаких имен подозреваемых официальное следствие до сих пор не называло, однако ранее все они звучали в докладах журналистов-расследователей — группы Bellingcat и расследовании «Новой газеты».

Сюжет вышел накануне обнародования доклада Совместной следственной группы (JIT). На данный момент неясно, будут ли эти имена указаны в итогах официального расследования, однако министр иностранных дел Украины Елена Зеркаль утверждает, что 19 июня JIT раскроет имена именно этих людей, а уголовный суд голландского Схипхола предъявит им обвинения.

Телеканал называет четыре имени:

Сергей Мучкаев (Sergej Moetskajev) — командир 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в Курске. По данным группы Bellingcat, к этой бригаде мог быть приписан «Бук», из которого, предположительно, был сбит самолет;

Иван Безъязыков — гражданин Украины, единственный из всех названных фигурантов дела оказывается в кадре. На Украине Безъязыков подозревается в госизмене. Он также внесен в базу данных сайта «Миротворец». В разговоре с корреспондентом он сообщает, что был знаком с некими Сергем Дубинским и Олегом Пулатовым;

оказывается в кадре. На Украине Безъязыков подозревается в госизмене. Он также внесен в базу данных сайта «Миротворец». В разговоре с корреспондентом он сообщает, что был знаком с некими Сергем Дубинским и Олегом Пулатовым; Сергей Дубинский (позывной «Хмурый») — фигурировал в расследованиях Bellingcat как ключевой организатор перевозки ЗРК «Бук», также фигурировал в повестках на допрос в связи с крушением Boeing MH17 под Донецком, адресованных СБУ россиянам в октябре 2017 года;

Олег Пулатов (позывной «Гюрза») — фигурировал в расследовании «Новой газеты» как человек, который «непосредственно сопровождал «Бук».

В мае 2018 года следствие в Нидерландах представило выводы, согласно которым сбитый в июле 2014 года в зоне конфликта на востоке Украины Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines был поражен зенитным комплексом «Бук», который принадлежал российским Вооруженным силам, а именно 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курской области.