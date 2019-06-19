В Кремле прокомментировали сюжет голландского телеканала о крушении MH17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о сюжете голландского телеканала, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о крушении малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По его словам, Путин «эвентуально по MH17 говорить не готов». «Никаких заявлений делать до брифинга следственной группы не будет. Отношение России к этому расследованию хорошо известно», — сказал представитель Кремля.

Накануне телеканал NPO 2 в преддверии обнародования доклада Совместной следственной группы (JIT) по крушению лайнера назвал имена вероятных фигурантов расследования. Все эти имена уже звучали в докладах журналистов-расследователей.

В начале 2016 года международная экспертно-журналистская группа Bellingcat, которая занимается поиском данных по открытым источникам, опубликовала расследование, в котором утверждала, что «Бук», при помощи которого, предположительно, был сбит пассажирский самолет, перемещался в составе конвоя по территории, подконтрольной донецким и луганским ополченцам. В Минобороны России заявили об искажении фактов в докладе. Также утверждалось, что они имеют «выраженную антироссийскую направленность».

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области на Украине. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.