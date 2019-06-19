Родные погибших при аварии MH17 назвали сроки начала судебного процесса

Расследование стартует в марте следующего года, рассказали со ссылкой на данные Объединенной следственной группы родственники жертв авиакатастрофы. Среди подозреваемых, по их данным, — четыре человека

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Представители Объединенной следственной группы (JIT), которые занимаются расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, рассказали родственникам погибших в катастрофе о том, что судебный процесс в отношении подозреваемых по этому делу начнется в марте 2020 года в Нидерландах. Об этом родные жертв случившегося рассказали журналистам, передает голландский телеканал NOS.

По словам родственников, которым огласили результаты официального расследования, среди подозреваемых — четыре человека, всем им будет предъявлено обвинение в убийстве. NOS со ссылкой на родственников публикует имена фигурантов дела:

украинец Леонид Харченко (Leonid Chartsjenko). По информации NOS, он был начальником батальона повстанцев и в момент трагедии находился на месте, где был установлен «Бук»,

(Leonid Chartsjenko). По информации NOS, он был начальником батальона повстанцев и в момент трагедии находился на месте, где был установлен «Бук», россиянин Олег Пулатов (Oleg Poelatov), позывной «Гюрза» — фигурировал в расследовании «Новой газеты» как человек, который непосредственно сопровождал «Бук»,

(Oleg Poelatov), позывной «Гюрза» — фигурировал в расследовании «Новой газеты» как человек, который непосредственно сопровождал «Бук», россиянин Игорь Гиркин (Igor Girkin, Стрелков) — бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики,

(Igor Girkin, Стрелков) — бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, россиянин Сергей Дубинский (Sergej Doebinski) — NOS называет его бывшим офицером российской разведки, который в 2014 году возглавлял службу разведки ДНР.

Эти же имена со ссылкой на неназванные источники ранее 19 июля называл телеканал RTL News. Помимо него, в преддверии обнародования официальных данных имена возможных фигурантов дела MH17 раскрыл NOS. Он в свою очередь называл подозреваемыми по этому производству Дубинского, Пулатова, а также еще одного гражданина Украины Ивана Безъязыкова и Сергея Мучкаева. Последний был командиром 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в Курске. По данным группы Bellingcat, именно к этой бригаде мог быть приписан «Бук», из которого, предположительно, был сбит самолет.